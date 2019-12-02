Политика
Российская газетаВ «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке
По словам Найема, бывшего в числе инициаторов госпереворота, на протяжении последних лет Украина продолжала обыгрывать Россию на внешних рынках. Об этом Найем заявил в интервью телеканалу ATR, принадлежащего руководству запрещенной в России экстремистской группировки "Меджлис".
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с чего всё началось
Новый заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром», экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем в интервью телеканалу ATR заявил, что украинская компания «выигрывает» позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать.Телеканал 360°вчера в 20:52
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Политика
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Заявления властей Украины о готовности присоединить несколько российских областей являются безосновательными.
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Стали известны темпы роста зарплат белорусских бюджетников в 2020 году
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Суд отклонил жалобу Голунова на следователей
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Армия и оружие
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Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
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Политика
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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Народного совета ДНР.
Общество
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Происшествия
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России
Политика
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В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Политика
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
Происшествия
В Екатеринбурге СК устанавливает причастных к убийству ребенка
Следствие устанавливает других людей, причастных к убийству ребенка в Екатеринбурге, сообщила в понедельник гособвинитель в ходе заседания суда по мере пресечения отцу убитого ребенка Ивану Казанцеву.
Происшествия
В Москве проверяют ГУМ, ЦУМ и восемь судов из-за угроз о «минировании»
Торговые комплексы ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов проверяют в Москве после анонимных угроз о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
Экономика
Почему курс Bitcoin упадет до $2000. Положение криптовалюты ухудшилось
Если ситуация повторится, стоимость актива опустится до $2000. С Byzantine General согласился аналитик портала Сointelegraph Кит Уэйринг.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Как известно, встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в Париже 9 декабря в рамках саммита лидеров стран «нормандской четверки».
Футбол
Месси забил победный гол в матче «Барселоны» против «Атлетико»
Гости победили во встрече со счетом 1:0. Единственный мяч в концовке матча забил капитан каталонцев Лионель Месси.
Политика
Титов попросил проверить ситуацию с обвиняемым в создании ОПГ бизнесом
Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить проверить законность привлечения ряда предпринимателей к уголовной ответственности по статье 210 УК РФ о преступном сообществе.
Политика
Аваков резко ответил Володину на слова о распаде Украины
Слова о возможном распаде Украины из-за национализма указывают на «истинные устремления» России.
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой отметила первый день рождения без мамы
Дочь Юлии Началовой и Евгения Алдонина отметила свой первый день рождения без мамы. 1 декабря Вере исполнилось 13 лет.
Происшествия
В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе
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Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона
По словам источника, на борту танкера и сухогруза находятся по 12 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию бестселлера Redmi Note 8 Pro
Вслед за «космическим» сиреневым Redmi Note 8, компания Xiaomi начала продажи новой версии старшей модели — Redmi Note 8 Pro.
Общество
Жириновский признался в употреблении наркотиков
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что употреблял наркотики разных видов.
Армия и оружие
Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе
Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.