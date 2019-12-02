с чего всё началось

По словам Найема, бывшего в числе инициаторов госпереворота, на протяжении последних лет Украина продолжала обыгрывать Россию на внешних рынках. Об этом Найем заявил в интервью телеканалу ATR, принадлежащего руководству запрещенной в России экстремистской группировки "Меджлис".

В «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке

Происшествия Суд отклонил жалобу Голунова на следователей Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.

Шоу-бизнес Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной Один общий знакомый рассказал Ксении, как он в свое время помог Михаилу. Бородина возразила, что помог он ее бывшему возлюбленному зря.

Политика Глава ДНР предложил сделать единственным государственным русский язык Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Народного совета ДНР.

Происшествия ФСИН опровергла сообщения о сокамерниках экс-полковника Захарченко ФСИН назвала выдумкой информацию о том, что бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.

Политика Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия В Екатеринбурге СК устанавливает причастных к убийству ребенка Следствие устанавливает других людей, причастных к убийству ребенка в Екатеринбурге, сообщила в понедельник гособвинитель в ходе заседания суда по мере пресечения отцу убитого ребенка Ивану Казанцеву.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным Как известно, встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится в Париже 9 декабря в рамках саммита лидеров стран «нормандской четверки».

Политика Титов попросил проверить ситуацию с обвиняемым в создании ОПГ бизнесом Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поручить проверить законность привлечения ряда предпринимателей к уголовной ответственности по статье 210 УК РФ о преступном сообществе.

Происшествия В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе «Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.