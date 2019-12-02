Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ «Укроборонпроме» считают, что обыгрывают Россию на оружейном рынке

По словам Найема, бывшего в числе инициаторов госпереворота, на протяжении последних лет Украина продолжала обыгрывать Россию на внешних рынках. Об этом Найем заявил в интервью телеканалу ATR, принадлежащего руководству запрещенной в России экстремистской группировки "Меджлис".
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Новый заместитель генерального директора концерна «Укроборонпром», экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем в интервью телеканалу ATR
 заявил, что украинская компания «выигрывает» позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать.
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