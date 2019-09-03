Политика

ИзвестияИзвестияНе просто друг: Монголия стала стратегическим партнёром России

Подписание Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем партнёрстве выведет взаимодействие России и Монголии на качественно новый уровень. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации.
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Россия и Монголия подписали бессрочный договор о всеобъемлющем партнерстве

Коммерсантъ03:58

РФ и Монголия заключили Договор о дружественных отношениях и стратегическом партнерстве

Народные новости03:44

В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии

Вести.Ruвчера в 23:04

Почтовые операторы РФ и Монголии подписали соглашение для совместного развития сервисов

ТАСС07:28

Россия и Монголия заключили Договор о дружественных отношениях

РИА Новости03:36

О чём будут говорить Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга в Улан-Баторе

RT на русском00:30

Путин заключил с Монголией бессрочный Договор о дружбе

Российская газета04:32
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

RT на русском вчера в 14:40
Происшествия

В Ставропольском крае обнаружили место падения штурмовика Су-25

РБК 09:16
Политика

Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17

Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
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Интерфакс 08:51
Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Происшествия

Суд приговорил к двум годам колонии участника акции 27 июля в Москве

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Происшествия

На Урале школьники готовили массовый расстрел в годовщину Беслана

По информации издания "Между строк", двое 16-летних школьников планировали расстрелять своих одноклассников - в местной школе номер 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме.
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Происшествия

В Выборге женщина задушила занавеской мать возлюбленного

Между женщинами возник конфликт в связи с взаимными оскорблениями, в ходе которого возлюбленная сына задушила пожилую женщину занавеской.
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Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.
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Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
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Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам

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Армия и оружие

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Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от неё останутся «ножки и рожки».
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Александра Розенбаума прооперировали

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Выдачей кредитов в Сбербанке займется искусственный интеллект

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Ерохин отреагировал на переход Караваева в «Зенит»

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Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
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ГАЗ презентовал модернизированный «Соболь»

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Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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Российская газета вчера в 18:48
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