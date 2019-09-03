Политика
ИзвестияНе просто друг: Монголия стала стратегическим партнёром России
Подписание Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем партнёрстве выведет взаимодействие России и Монголии на качественно новый уровень. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
RT на русском вчера в 14:40
Политика
Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17
Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
Происшествия
Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму
Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.
Интерфакс 08:51
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Происшествия
В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко
Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.
Говорит Москва 07:55
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Здоровье
17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду
Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
Известия 02:00
Происшествия
На Урале школьники готовили массовый расстрел в годовщину Беслана
По информации издания "Между строк", двое 16-летних школьников планировали расстрелять своих одноклассников - в местной школе номер 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме.
Московский Комсомолец 08:40
Происшествия
В Выборге женщина задушила занавеской мать возлюбленного
Между женщинами возник конфликт в связи с взаимными оскорблениями, в ходе которого возлюбленная сына задушила пожилую женщину занавеской.
Невские Новости 07:16
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Футбол
Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.
Газета.Ru 09:13
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына
Ольга Гажиенко показала поклонникам новое семейное фото. Экс-участница «ДОМа-2» призналась, что счастлива рядом с мужем и детьми.
StarHit.ru 07:30
Политика
Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 07:59
Происшествия
Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru 08:09
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Политика
Медведчук: от Конституции Украины могут остаться «ножки и рожки»
Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от неё останутся «ножки и рожки».
News.ru 08:45
Происшествия
В центре Парижа украли известное граффити Бэнкси
На улице в центре Парижа неизвестный украл дорожный знак с работой известного андеграундного художника Бэнкси.
Вести.Ru 08:21
Гаджеты
Honor выпустит смартфон с «дырявым» экраном HD+ и тройной камерой
В левом верхнем углу экрана есть небольшое отверстие: здесь установлена 8-мегапиксельная селфи-камера.
3DNews 09:09
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Экономика
Выдачей кредитов в Сбербанке займется искусственный интеллект
12 августа сообщалось, что с 2021 года студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта.
Известия 07:15
Футбол
Ерохин отреагировал на переход Караваева в «Зенит»
Чемпионат 06:05
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Авто
ГАЗ презентовал модернизированный «Соболь»
Технических изменений всего три: модернизированный передний мост со шрусами (вместо крестовин используются шарниры равных угловых скоростей), измененная конструкция поворотных кулаков (для разгрузки ступиц) и новая раздаточная коробка с увеличенным передаваемым моментом и электроприводом.
Автоновости дня 03:31
Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Футбол
Неймар и «Барселона» подали встречные иски
Нападающий "ПСЖ" Неймар подал иск в адрес "Барселоны". Каталонский клуб подал ответное исковое требование.
Pravda.Ru 08:56
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Армия и оружие
Спасти и уничтожить: ВМФ получит универсальный самолет-амфибию
ВМФ получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 «Альбатрос». Его разработка была приостановлена в 1993 году.
Известия вчера в 17:01