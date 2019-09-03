Подписание Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем партнёрстве выведет взаимодействие России и Монголии на качественно новый уровень. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации.

Не просто друг: Монголия стала стратегическим партнёром России

Политика Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17 Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.

Происшествия Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму Студенту-политологу Высшей школы экономики Егору Жукову предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму через интернет, ( ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса), сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Происшествия В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.

Политика Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.

Здоровье 17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.

Происшествия На Урале школьники готовили массовый расстрел в годовщину Беслана По информации издания "Между строк", двое 16-летних школьников планировали расстрелять своих одноклассников - в местной школе номер 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме.

Происшествия В Выборге женщина задушила занавеской мать возлюбленного Между женщинами возник конфликт в связи с взаимными оскорблениями, в ходе которого возлюбленная сына задушила пожилую женщину занавеской.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1» Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.

Футбол Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.

Общество Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Шоу-бизнес Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына Ольга Гажиенко показала поклонникам новое семейное фото. Экс-участница «ДОМа-2» призналась, что счастлива рядом с мужем и детьми.

Политика Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины внесла изменение в конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.

Происшествия Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.

Армия и оружие Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».

Политика Медведчук: от Конституции Украины могут остаться «ножки и рожки» Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от неё останутся «ножки и рожки».

Происшествия В центре Парижа украли известное граффити Бэнкси На улице в центре Парижа неизвестный украл дорожный знак с работой известного андеграундного художника Бэнкси.

Экономика Выдачей кредитов в Сбербанке займется искусственный интеллект 12 августа сообщалось, что с 2021 года студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта.

Экономика Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.

Авто ГАЗ презентовал модернизированный «Соболь» Технических изменений всего три: модернизированный передний мост со шрусами (вместо крестовин используются шарниры равных угловых скоростей), измененная конструкция поворотных кулаков (для разгрузки ступиц) и новая раздаточная коробка с увеличенным передаваемым моментом и электроприводом.

Политика Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Футбол Неймар и «Барселона» подали встречные иски Нападающий "ПСЖ" Неймар подал иск в адрес "Барселоны". Каталонский клуб подал ответное исковое требование.