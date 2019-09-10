Происшествия

Байкал-DailyБайкал-DailyВ Улан-Удэ назвали причины ареста сподвижников якутского шамана

Бурятский омбудсмен встретилась с водителем Сани-шамана, из-за ареста которого вспыхнула акция протеста Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова встретилась с арестованным водителем якутского шамана Александра Габышева.
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Арестованному в Улан-Удэ водителю Саши-шамана запретили передать буузы от Баирова

Московский Комсомолец Улан-Удэ03:06

В Улан-Удэ назвали причины ареста сподвижников якутского шамана

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Арестованный водитель якутского шамана не жалуется на условия содержания

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В Улан-Удэ контролируют ситуацию на митинге недовольных итогами выборов

РИА Новости08:30

Уполномоченный по правам человека в Бурятии встретилась с арестованным водителем «шамана»

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Стали известны причины задержания двух сторонников якутского «шамана»

Информ Полис online03:25

Уполномоченный по правам человека в Бурятии встретилась с арестованным водителем «шамана»

Байкал Медиа Консалтинг05:12
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:29, Вашингтон
Политика

Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России

Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Технологии

Разработчик оборудования объяснил сбой в онлайн-голосовании в Москве

По данным компании, система онлайн-голосования не была настроена на использование резервного контура при отказе основного, хотя в распоряжении московского департамента информационных технологий (ДИТ) имелись нужные оборудование и ПО.
Ведомости 09:08
Гаджеты

Apple показала iPhone 11 Pro с тройной камерой

Корпорация Apple в рамках собственной презентации представила новые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max с тройной камерой.
Lenta.ru 14:16
Политика

Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину

Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Концертный директор российского певца Димы Билана Дмитрий Бушуев прокомментировал выступление артиста, которое состоялось в День города в Самаре.
Газета.Ru вчера в 15:17
Гаджеты

Apple представила новый игровой сервис

РИА Новости 13:16
Политика

Помпео прокомментировал сообщения СМИ об американском шпионе в России

Госсекретарь США МАйк Помпео не смог подтвердить сообщения СМИ об отзыве в 2017 году американского шпиона из России.
Известия 14:08
Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Музыка

Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy

Sunmag.me 11:42
Космос

Озёра на Титане могут быть воронками гигантских взрывов

Вести.Наука 05:29
Экономика

В России увеличат детские пособия

С января 2020 года пособия будут выплачивать семьям, в которых есть ребенок до трех лет, а родители получают не более двух прожиточных минимумов на человека.
Lenta.ru вчера в 00:25
Происшествия

В Нижегородской области два человека пострадали при пожаре на складе

Два человека пострадали при пожаре на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
РИА Новости 13:59
Политика

Основатель «Царьграда» Малофеев объявил о выходе из «Справедливой России»

Выбрал собор Основатель медиахолдинга "Царьград" бизнесмен Константин Малофеев больше не планирует принимать участие в работе партии "Справедливая Россия": он подал заявление о выходе из нее и уведомил об этом председателя партии Сергея Миронова.
РБК 13:12
Общество

«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам

Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Экономика

Saudi Aramco сохранит интерес к СПГ-проектам в России

Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco интересуется проектами по сжижению природного газа (СПГ) в разных частях света, в том числе и в России.
ТАСС 03:11
Политика

Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино

Кинорежиссер Олег Сенцов, которого власти России недавно передали Украине в процессе обмена пленными, решил, что будет жить в Киеве и снимать кино.
Интерфакс 06:36
Армия и оружие

Госиспытания противолодочного комплекса «Ответ» завершатся в 2020 году

ТАСС 08:59
Политика

В Улан-Удэ продолжается митинг в защиту сторонников якутского шамана

Накануне.Ru 02:59
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Политика

Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский

Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.
Коммерсантъ 13:46
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Футбол

Фан-зоны Евро-2020 появятся в спальных районах Петербурга

Фан-зоны во время матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года появятся не только в центре Петербурга, но и в спальных районах города.
МР7.ру 14:02
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Политика

Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
РИА Новости 14:15
Политика

Семье Виктора Бута разрешили два дополнительных дня свиданий в неделю

Власти США разрешили супруге и дочери содержащегося в тюрьме в штате Иллинойс Виктора Бута два дополнительных дня свиданий в неделю.
ТАСС 11:44
Шоу-бизнес

Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти

Политика Сегодня 13:23
Происшествия

Число жертв давки в иракской Кербеле возросло до 31 человека

Число жертв давки среди паломников в иракском городе Кербела возросло до 31, ранены 100 человек, заявило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 10:02
Армия и оружие

Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд

С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости вчера в 12:58
Армия и оружие

Появилось редкое видео флота Монголии

Российская газета 09:35
Как работают Яндекс.Новости?
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