Происшествия

Байкал-DailyБайкал-DailyВ Улан-Удэ назвали причины ареста сподвижников якутского шамана

Бурятский омбудсмен встретилась с водителем Сани-шамана, из-за ареста которого вспыхнула акция протеста Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова встретилась с арестованным водителем якутского шамана Александра Габышева.
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Арестованному в Улан-Удэ водителю Саши-шамана запретили передать буузы от Баирова

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В Улан-Удэ назвали причины ареста сподвижников якутского шамана

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Арестованный водитель якутского шамана не жалуется на условия содержания

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Уполномоченный по правам человека в Бурятии встретилась с арестованным водителем «шамана»

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Стали известны причины задержания двух сторонников якутского «шамана»

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Уполномоченный по правам человека в Бурятии встретилась с арестованным водителем «шамана»

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Омбудсмен по правам человека в Бурятии выясняет законность задержания участников стихийного митинга в столице республики

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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:20, Вашингтон
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В Турции арестовали свыше 50 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО

Правоохранительные органы Турции арестовали 53 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 10 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
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Политика

В Кремле заявили, что говорить о сроках нового обмена преждевременно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о сроках следующего обмена с Украиной рано.
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Политика

CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона

Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.
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Политика

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о матче 6-го тура квалификации Евро-2020 с Казахстаном (1:0), а также поделился мыслями о положении защитника Ильи Кутепова в «Спартаке».
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Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Происшествия

В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери

Российская газета 06:34
Происшествия

В Геленджике загорелся центральный рынок

Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Общество

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Политика

Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента.
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Минздрав поручил проверить влияние электронных сигарет на здоровье

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что главному внештатному специалисту-терапевту Минздрава поручено изучить, как электронные сигареты влияют на здоровье.
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Общество

Отдыхающим на грязных матрасах врачам принесли три раскладушки

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Здоровье

В России подорожали жизненно важные лекарства

Цены на лекарства, входящие в список жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, поднялись на 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
RuNews24.ru 04:13
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Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»

Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
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Футбол

УЕФА отклонил апелляцию «Партизана» на проведение матча без зрителей

Апелляционный комитет УЕФА оставил в силе решение о наказании сербского "Партизана" проведением двух домашних матчей без зрителей, сообщается на сайте футбольного клуба.
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Экономика

Российский олигарх занялся марихуаной и заработал миллиард

Основу состояния бизнесмена составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf.
Lenta.ru 07:46
Происшествия

СКР просит заочно арестовать братьев Ананьевых

Следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
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Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
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Суд в Харькове отменил переименование проспекта в честь маршала Жукова

Окружной суд Харькова признал переименование проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова незаконным и отменил данное решение.
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Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
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IAAF предоставила нейтральный статус 11 российским легкоатлетам

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Клубы Серии А установили рекорд по выплатам зарплат

В общей сложности клубы итальянской Серии А в новом сезоне выплатят своим игрокам € 1,36 млрд, что является абсолютным рекордным показателем в истории лиги, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Мужчина ушел из дома, чтобы подумать о смысле жизни. В воскресенье, 8 сентября, ушедший в иной мир петербуржец вернулся домой живым.
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