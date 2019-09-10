Происшествия
Байкал-DailyВ Улан-Удэ назвали причины ареста сподвижников якутского шамана
Бурятский омбудсмен встретилась с водителем Сани-шамана, из-за ареста которого вспыхнула акция протеста Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова встретилась с арестованным водителем якутского шамана Александра Габышева.
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Арестованному в Улан-Удэ водителю Саши-шамана запретили передать буузы от Баирова
Московский Комсомолец Улан-Удэ03:06
Уполномоченный по правам человека в Бурятии встретилась с арестованным водителем «шамана»
Байкал Медиа Консалтинг05:12
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:20, Вашингтон
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В Турции арестовали свыше 50 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО
Правоохранительные органы Турции арестовали 53 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 10 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
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RT на русском 05:44
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Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
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Происшествия
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери
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Происшествия
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Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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РИА Новости 07:52
Политика
Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента.
Российская газета 07:10
Здоровье
Минздрав поручил проверить влияние электронных сигарет на здоровье
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что главному внештатному специалисту-терапевту Минздрава поручено изучить, как электронные сигареты влияют на здоровье.
RT на русском 01:36
Авто
Volkswagen презентовала серийный электромобиль ID.3
Накануне открытия Франкфуртского автосалона компания Volkswagen представила компактный электромобиль ID.3. Новый Volkswagen ID.3 стал первой моделью марки, построенной на платформе для электромобилей MEB с интегрированной в силовую структуру кузова тяговой батареей и установленным на задней оси электродвигателем.
Тарантас Ньюс 00:12
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В России подорожали жизненно важные лекарства
Цены на лекарства, входящие в список жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за 8 месяцев, на конец августа 2019 года, поднялись на 3,8%. Об этом сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
RuNews24.ru 04:13
Политика
Сенцов допустил возвращение в Крым «только на танках»
Переданный Украине в рамках обмена заключенными режиссер Олег Сенцов рассказал о своих планах по возвращению в Крым и посещению Донбасса.
Известия 07:20
Футбол
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Апелляционный комитет УЕФА оставил в силе решение о наказании сербского "Партизана" проведением двух домашних матчей без зрителей, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 07:23
Экономика
Российский олигарх занялся марихуаной и заработал миллиард
Основу состояния бизнесмена составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf.
Lenta.ru 07:46
Происшествия
СКР просит заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Коммерсантъ 07:58
Финансы
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РИА Новости вчера в 23:54
Политика
Суд в Харькове отменил переименование проспекта в честь маршала Жукова
Окружной суд Харькова признал переименование проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова незаконным и отменил данное решение.
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Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Футбол
Клубы Серии А установили рекорд по выплатам зарплат
В общей сложности клубы итальянской Серии А в новом сезоне выплатят своим игрокам € 1,36 млрд, что является абсолютным рекордным показателем в истории лиги, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Происшествия
В Петербурге мать кремировала сына, а он вернулся домой живым
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Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице
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Политика
Медведев прокомментировал положение России в G8
25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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Каждый день ученые заявляют, что на других планетах найдена жизнь.
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