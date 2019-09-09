Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня». Протестующие потребовали освободить двух задержанных сторонников «шамана» Александра Габышева, который в марте отправился пешком в Москву, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Депутат Хурала предлагает участникам акции протеста ночевать в центре Улан-Удэ

Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов требует диалога с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и Игорем Шутенковым. Участники стихийной акции хотят отправить делегацию на переговоры с Алексеем Цыденовым с целью быстрого разрешения митинга на площади Советов.
Номер один12:21

Подробнее о событии

Депутат Хурала предлагает участникам акции протеста ночевать в центре Улан-Удэ

Номер один12:21

В Улан-Удэ устроили митинг из-за задержания сторонников якутского шамана. Протестующие потребовали перевыборов мэра

Дождь13:00

СМИ: Власти Бурятии решили не «винтить» протестующих в центре Улан-Удэ

Росбалт14:30

В Улан-Ужэ после выборов собрался стихийный митинг

Московский Комсомолец12:02

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ15:36

Стихийный митинг проходит в столице Бурятии

Эхо Москвы18:04

На главной площади Улан‑Удэ — стихийный митинг. Люди требуют отменить результаты выборов

Znak.com14:35
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 18:37, Вашингтон
Политика

Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Политика

Немецкий детектив предложил Малайзии информацию о крушении МН17

Немецкий детектив Йозеф Реш сообщил, что готов обсуждать с властями Малайзии вопрос о передаче материалов по делу о крушении рейса МН17.
Труд 03:59
Происшествия

Напавший на сотрудников ГИБДД в Грозном планировал другие атаки

Мужчина, ликвидированный в Грозном после стрельбы в полицейских, планировал другие нападения на правоохранителей, никто в ходе инцидента не пострадал, сообщил РИА Новости помощник главы Чечни по связям со СМИ Ахмед Дудаев.
РИА Новости 05:36
Политика

Хаджимба выигрывает выборы главы Абхазии

Политика Сегодня вчера в 23:12
Экономика

РФ снизила пошлины на легковые автомобили по обязательствам перед ВТО

Россия с 10 сентября снизила ввозные пошлины на легковые автомобили с 17% до 15%, что стало финальным этапом в выполнении обязательств, взятых при присоединении ко Всемирной торговой организации (ВТО) в 2012 году.
Интерфакс 17:31
Общество

Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube

Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости 10:34
Теннис

Медведев проиграл Надалю в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в финале турнира серии Большого шлема US Open.
Интерфакс-Спорт вчера в 21:09
Технологии

На каком железе играют чаще всего — августовский опрос Steam

Компания Valve опубликовала результаты августовского опроса в Steam, в котором выяснила изменения ситуации на рынке железа среди пользователей сервиса.
Игромания.ру 15:38
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Российская газета 09:18
Технологии

Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.
Life.ru 04:33
Политика

Трамп предложил свое посредничество на переговорах Москвы и Киева

Выступая на Южной лужайке Белого дома президент США Дональд Трамп высказал желание поучаствовать в переговорах между Россией и Украиной.
Вести.Ru 15:57
Гаджеты

Умный телевизор Redmi TV поступает в продажу

Сегодня в Китае состоится первая распродажа умного телевизора Redmi TV, который был представлен в конце августа вместе со смартфонами Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
iXBT.com 17:01
Футбол

Черчесов: сборная России провела матч с Казахстаном на пять баллов

Чемпионат 17:29
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

РИА Новости 12:06
Происшествия

Появилась фотография одного из столкнувшихся в воздухе Су-34

Телеканал РЕН ТВ показал фотографию одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Lenta.ru 09:18
Хоккей

Овечкин упал с велосипеда и разбил в кровь лицо

Газета.Ru 13:34
Армия и оружие

Моряки Северного флота отдохнут в Лимасоле

Северпост 14:59
Политика

Канделаки высмеяла заявление Катамадзе о любви к россиянам

РИА Новости 07:35
Политика

Делегация из США приехала в Крым

В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Политика

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей

Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Происшествия

В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов

В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК 18:12
Экономика

Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал положительную оценку предложенной Минфином модели системы добровольных пенсионных накоплений.
Российская газета 10:57
Общество

Рособрнадзор опубликовал проекты расписаний ЕГЭ и ОГЭ на 2020 год

Рособрнадзор опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год, соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
РИА Новости 09:13
Интернет

Браузер Vivaldi выходит на Android

Компания Vivaldi анонсировала выход первой полноценной версии своего фирменного браузера для смартфонов, работающих под управлением ОС Ansroid.
Дни24 12:12
Шоу-бизнес

В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова

В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 11:23
Политика

Нидерланды сожалеют, что Украина передала России Цемаха

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что власти страны пытались не допустить передачи России Украиной фигуранта дела о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.
Московский Комсомолец 07 сентября в 09:59
Баскетбол

Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по баскетболу

Сборная США обыграла команду Бразилии в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира в Китае.
Sportbox.RU 10:30
Футбол

Видео дня: защитнику «Уикома» удались два «сухих листа» за матч

Футболисты называют такие мячи сухими листами.
Советский спорт 15:24
Происшествия

На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей

Российская газета 00:55
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное