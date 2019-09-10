Дмитрий Баиров требовал освободить сторонников якутского шамана Александра Габышева – двух жителей Иркутской области – Петра Дондукова и Игоря Гоношанова. А, кроме того, потребовал переизбрания мэра города. Он хочет видеть на этом месте Мархаева.

с чего всё началось

В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня». Протестующие потребовали освободить двух задержанных сторонников «шамана» Александра Габышева, который в марте отправился пешком в Москву, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина.

Экономика Росстат: Авиабилеты в России подорожали на четверть Цены на авиабилеты в России с января по август этого года подорожали на 24 процента.

Политика NYT узнал о второй попытке США вывезти своего агента из России США в 2016 году предпринимали еще одну попытку вывезти своего агента из России, пишет The New York Times.

Происшествия В Геленджике крупный пожар произошел на центральном рынке Крупный пожар произошел на центральном рынке в Геленджике, сообщают "Кубанксие новости".

Общество Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.

Происшествия В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка Сотрудники следственного отдела по Адлерскому району Сочи СУ СК по Кубани начали проверку обстоятельств пожара в частном доме, где было обнаружено тело девушки.

Авто Volkswagen представил народный электрокар ID.3 Компания Volkswagen представила первый "народный" электрокар - хэтчбек ID.3. Это первая модель на базе платформы MEB, созданной специально для электрокаров.

Происшествия Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Политика На Украине назвали число помилованных Россией граждан Уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российская сторона помиловала 10 украинцев из 35 вернувшихся на родину в рамках договоренностей об одновременном освобождении осужденных и удерживаемых лиц.

Экономика Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.

Экономика Основатель Alibaba Джек Ма ушел с поста главы компании Основатель Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров китайской компании.

Космос Американский эксперт оценил значение робота «Федор» для освоения космоса Люди никогда не смогут создать робота, аналогичного человеку, но такие разработки, как российский робот "Федор", побывавший на борту Международной космической станции, необходимы, считает доцент Северо-Восточного университета США Таскин Падир, специализирующийся на робототехнике.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Здоровье Названы девять опасных свойств зеленого чая Специалисты рассказали о свойства зеленого чая, которые способны оказать негативный эффект на организм человека, сообщает МедикФорум.

Политика ЕС, Россия и Украина согласовали дату переговоров по газу Ранее сообщалось, что Россия готова провести трехсторонние переговоры с Еврокомиссией и Украиной по газу в первой половине сентября.

Кино Эдди Мерфи встретился с «золотым ребенком» 33 года спустя Знаменитый актер Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли «золотого ребенка» в одноименной картине 1986 года спустя 33 года.

Общество Шведский ученый высказался за употребление человечины в пищу Профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд высказался в пользу рациона из человеческой плоти, пишет New York Post со ссылкой на выступление ученого на научном симпозиуме Gastro в шведской столице.

Футбол Кокорина и Мамаева приглашают в «Урал» Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что хочет видеть в составе своей команды Павла Мамаева и Александра Кокорина.

Шоу-бизнес У Ким Кардашьян диагностировали неизлечимое заболевание Ким Кардашьян в последнее время стала испытывать подозрительные симптомы, явно указывающие на серьёзную болезнь.