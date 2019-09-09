Политика
КоммерсантъВ Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня». Протестующие потребовали освободить двух задержанных сторонников «шамана» Александра Габышева, который в марте отправился пешком в Москву, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось
В Ула-Удэ люди на стихийном митинге потребовали освободить двух жителей Иркутской области и переизбрать мэра
Вечером 9 сентября на Площади Совета в Улан-Удэ состоялся стихийный митинг. На нем выступили местный житель Дмитрий Баиров и сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.Иркутск Сегоднявчера в 13:25
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