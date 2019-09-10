Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов требует диалога с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и Игорем Шутенковым. Участники стихийной акции хотят отправить делегацию на переговоры с Алексеем Цыденовым с целью быстрого разрешения митинга на площади Советов.

с чего всё началось

В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня». Протестующие потребовали освободить двух задержанных сторонников «шамана» Александра Габышева, который в марте отправился пешком в Москву, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина.

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