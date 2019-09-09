Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня». Протестующие потребовали освободить двух задержанных сторонников «шамана» Александра Габышева, который в марте отправился пешком в Москву, чтобы «изгнать» президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось

Депутат Хурала предлагает участникам акции протеста ночевать в центре Улан-Удэ

Депутат Народного Хурала Бурятии Баир Цыренов требует диалога с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и Игорем Шутенковым. Участники стихийной акции хотят отправить делегацию на переговоры с Алексеем Цыденовым с целью быстрого разрешения митинга на площади Советов.
Номер один12:21

Подробнее о событии

В Улан-Удэ устроили митинг из-за задержания сторонников якутского шамана. Протестующие потребовали перевыборов мэра

Дождь13:00

В Улан-Удэ собрался стихийный митинг с требованием отменить результаты выборов мэра

Snob.ru15:59

В Улан-Удэ группа участников стихийной акции протеста осталась на площади

Номер один21:14

В Улан-Удэ устроили акцию протеста, которая продолжалась всю ночь

Московский Комсомолец Улан-Удэ19:05

В центре Улан-Удэ с ночи идёт акция протеста

Байкал-Daily21:01

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

Коммерсантъ15:36

СМИ: Власти Бурятии решили не «винтить» протестующих в центре Улан-Удэ

Росбалт14:30
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 21:47, Вашингтон
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

РИА Новости вчера в 22:24
Экономика

В ЦБ сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО для легковушек

Стоимость полиса ОСАГО для владельцев легковушек за восемь месяцев текущего года снизилась на 4%. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.
Известия 14:00
Политика

Трамп отреагировал на сообщения об «эвакуации шпиона» из России

Решение было принято после встречи главы МИД Сергея Лаврова и экс-посла России в США Сергея Кисляка с Трампом в Белом доме, в ходе которой стороны обсуждали полученные от разведки секретные сведения про "Исламское государство"*.
РИА Новости 16:25
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 06:48
Политика

Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,56% голосов

РИА Новости вчера в 23:19
Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Футбол

Василий Уткин: «Глушаков наехал на Кафельникова. Денис - свинья»

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, сказанные в адрес известного болельщика красно-белых, теннисиста Евгения Кафельникова.
ProstoProSport 17:06
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Финансы

Россия осталась без чистого государственного долга

Чистый государственный долг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года — времени первых санкций за Крым и начала падения цен на нефть.
РБК 17:00
Здоровье

В Китае у женщины на ресницах развелись клещи

В Китае у женщины на ресницах обнаружили огромное число клещей из-за того, что она плохо смывала косметику. Об этом сообщил портал AsiaOne.
Известия вчера в 23:54
Армия и оружие

Прописали диету: Врачи на Украине осмотрели «узников Кремля»

Смогли ли украинские военврачи диагностировать какие-либо заболевания, приобретенные за время нахождения моряков в заключении в России, точно неизвестно, по крайней мере, никаких заявлений, кроме того, что "им прописана диета", сделано не было.
Царьград 17:36
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru 13:10
Общество

Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов

В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Происшествия

В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов

В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке поверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК 18:12
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

РИА Новости 12:06
Политика

Делегация из США приехала в Крым

В Крым приехала делегация общественников из США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:25
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Здоровье

В России выросли цены на жизненно необходимые препараты

«По итогам 8 месяцев 2019 года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, повысился на 3,8%», – говорится в сообщении.
ФедералПресс 15:26
Технологии

Daimler и Geely инвестировали в проект Volocopter по запуску аэротакси

3DNews 11:15
Политика

Южная Осетия закрыла границу с Грузией

О ситуации на границе Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его.
ТАСС 13:20
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

RT на русском вчера в 17:20
Наука

Лох-Несским чудовищем в Шотландии мог оказаться гигантский угорь

Международная команда специалистов на основе многочисленных исследований пришла к выводу, что чудовищем в шотландском озере Лох-Несс мог оказаться гигантский угорь.
Политическая Экспертиза 11:54
Армия и оружие

КНДР снова провела пуски снарядов в сторону Японского моря

РИА Новости 18:43
Происшествия

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах

Несколько человек погибли в результате стрельбы в Нидерландах, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на полицию.
Вести.Ru 14:09
Гаджеты

Huawei рекламирует возможности линейки Huawei Mate 30

iXBT.com 00:00
Космос

Индийский модуль потерял связь с Землей при посадке на Луну

Модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2» потерял связь с Землей по время посадки на Луну.
Профиль 07 сентября в 02:09
Футбол

«Манчестер Сити» первым потратил более 1 млрд евро на состав

Pravda.Ru 05:41
Происшествия

Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

REGNUM 01:14
Здоровье

В Приамурье сняли карантин из-за африканской чумы свиней

В Приамурье в двух населённых пунктах, где ранее была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС), снят карантин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 21:34
Политика

В Болгарии полиция задержала россиянина по подозрению в шпионаже

Болгарская полиция задержала секретаря Национального движения «Русофилов», бывшего главного редактора газеты «Дума» Юрия Борисова по подозрению в шпионаже.
Известия 21:27
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