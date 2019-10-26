Происшествия
РБКПосле взрыва газа в кафе в Улан-Удэ возбудили дело
Управление Следственного комитета по Бурятии возбудило уголовное дело после взрыва газа и пожара в кафе в Улан-Удэ, где пострадали 12 человек. Дело заведено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), сообщается на сайте регионального управления.
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Следком Бурятии: владельца и директора взорвавшегося кафе допросят следователи
Московский Комсомолец Улан-Удэ07:24
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