Происшествия

РБКРБКПосле взрыва газа в кафе в Улан-Удэ возбудили дело

Управление Следственного комитета по Бурятии возбудило уголовное дело после взрыва газа и пожара в кафе в Улан-Удэ, где пострадали 12 человек. Дело заведено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), сообщается на сайте регионального управления.
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Шесть пострадавших при взрыве в Улан-Удэ остаются в больницах

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