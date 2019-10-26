Управление Следственного комитета по Бурятии возбудило уголовное дело после взрыва газа и пожара в кафе в Улан-Удэ, где пострадали 12 человек. Дело заведено по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), сообщается на сайте регионального управления.

После взрыва газа в кафе в Улан-Удэ возбудили дело

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