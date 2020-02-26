В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Как отмечается, 15-летний подросток ранил 59-летнего педагога.

Политика Соловьев выгнал из студии украинского политика из-за Шухевича Спор между Соловьевым и Ковтуненко разгорелся во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Украинский политик называл героями Степана Бандеру и Романа Шухевича, указывая на то, что они защищали суверенитет страны, воевали за независимость Украины.

Игры Появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps В сети появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps, где различные журналисты поделились своим финальным мнением о метроидвании после нескольких часов игры.

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