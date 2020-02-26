Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Ульяновске подросток ранил учительницу ножом

В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Как отмечается, 15-летний подросток ранил 59-летнего педагога.
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Раненую в заволжской школе учительницу прооперировали, с детьми работают психологи

Ульяновская правда10:05

В Ульяновске по факту покушения на убийство учительницы возбуждено уголовное дело

Медиа 7304:20

Мать подростка, напавшего на учительницу, попала в больницу

Ульяновск онлайн09:15

«В соцсетях подростка нашли множество фото колумбайнеров». Издание «Подъём» о личности школьника, который пырнул ножом учительницу алгебры

Ulpressa05:23

Мать восьмиклассника, ударившего ножом учителя, попала в одну из ульяновских больниц

Ульяновск.Экспресс10:27

В Ульяновске задержали напавшего на учительницу школьника

ТАСС09:34

В ульяновской школе, где ранили учителя, не было металлоискателя

РИА Новости08:22
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Хоккей

«Фанаты в Филадельфии звонили мне в номер и кричали: «Мы тебя убьем!» Разговор с Дарюсом Каспарайтисом

Наш обозреватель вместе с комментатором «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Дарьей Мироновой взяли интервью у знаменитого Дарюса Каспарайтиса, который на несколько дней прилетел из Майами в Москву.
Матч ТВ 14:11
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Соловьев выгнал из студии украинского политика из-за Шухевича

Спор между Соловьевым и Ковтуненко разгорелся во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Украинский политик называл героями Степана Бандеру и Романа Шухевича, указывая на то, что они защищали суверенитет страны, воевали за независимость Украины.
Московский Комсомолец 18:07
Игры

Появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps

В сети появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps, где различные журналисты поделились своим финальным мнением о метроидвании после нескольких часов игры.
Игромания.ру 06:49
Шоу-бизнес

Пригожин ответил Поклонской на слова «звездам не место в политике»

Ридус 07:02
Происшествия

Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США

В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.
Газета.Ru 17:16
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета 17:08
Армия и оружие

Британские истребители поднимались на перехват российских самолетов

Два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС Typhoon поднималась с авиабазы Лоссимут для встречи российских бомбардировщиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.
Коммерсантъ 14:55
Политика

Японский «волк в овечьей шкуре» нам угрожает

Газета прямо угрожает «противодействием»: «И оно же (правительство Японии) должно уведомить российских лидеров, что если они не прислушаются к этим предостережениям, то Япония оставляет за собой право на соответствующие меры противодействия».
REGNUM 03:51
Политика

В СНБО рассказали о подготовке к наступлению РФ в Донбассе

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев «очень-очень мощно» готовится к «широкомасштабному наступлению» России, пишет РИА Новости.
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Шоу-бизнес

Владимир Епифанцев ответил на обвинения жены в изменах

Вести.Ru 10:36
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости 15:36
Футбол

Виллиан не уверен, что останется в «Челси»

Хавбек сборной Бразилии Виллиан рассказал, что не может договориться с «Челси» о продлении контракта.
ProstoProSport 14:52
Армия и оружие

Пентагон выразил обеспокоенность «региональным доминированием» России

ИА Новороссия 14:49
Футбол

Башкиров стал игроком «Заглембе»

Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.
РИА Новости 14:59
Общество

В Норвегии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Отмечается, что сам он чувствует себя хорошо. Ранее первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19 был зафиксирован в Грузии.
RT на русском 15:51
Кино

Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова

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Опубликованы цены на новый Land Rover Defender 90 и 110

Новый Land Rover Defender 110 уже довольно давно доступен в конфигураторе, но теперь бренд открывает стол заказов для меньшего Defender 90.
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Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник

14% зданий — в аварийном состоянии, требуют реконструкции или капитального ремонта, более чем в 30,5% отсутствует водопровод.
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко после развода похудела на 42 килограмма

Gazeta.SPb 17:48
Религия

Патриарх Варфоломей раскритиковал межправославный диалог в Аммане

В совещании в Аммане принимали участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.
РИА Новости 14:46
Армия и оружие

Вашингтон не принял решения о размещении дополнительных сил в Польше

По словам представителя Европейского командования ВС США, в Вашингтоне пока не приняли решения о сроках размещения дополнительных американских подразделений на территории Польши.
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Фильм «Индиана Джонс 5» предложен режиссеру «Логана»

Напомним, что фильм "Логан", завершающий историю Росомахи в исполнении популярного актера Хью Джекмана, был выпущен в 2017 году.
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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Мухаметшин пожаловался Путину на программу «Пусть говорят»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин передал президенту России Владимиру Путину жалобы учителей на программу «Пусть говорят» на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.
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Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru 15:05
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США запустят на Аляске новую ракету с четырьмя спутниками Пентагона

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Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Политика

Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 05:45
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $53

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:48 мск.
ТАСС 14:06
Шоу-бизнес

Певица Даффи призналась, что ее насиловали и накачивали наркотиками

Как сообщает ToDay News Ufa, Даффи сообщила о том, что её насиловали и накачивали наркотиками.
ToDay News Ufa 10:04
Как работают Яндекс.Новости?
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