Происшествия
Газета.RuВ Ульяновске подросток ранил учительницу ножом
В Ульяновске местный школьник напал с кухонным ножом на учительницу. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. Как отмечается, 15-летний подросток ранил 59-летнего педагога.
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Раненую в заволжской школе учительницу прооперировали, с детьми работают психологи
Ульяновская правда10:05
Мать восьмиклассника, ударившего ножом учителя, попала в одну из ульяновских больниц
Ульяновск.Экспресс10:27
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Хоккей
«Фанаты в Филадельфии звонили мне в номер и кричали: «Мы тебя убьем!» Разговор с Дарюсом Каспарайтисом
Наш обозреватель вместе с комментатором «Матч ТВ» и «КХЛ ТВ» Дарьей Мироновой взяли интервью у знаменитого Дарюса Каспарайтиса, который на несколько дней прилетел из Майами в Москву.
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского политика из-за Шухевича
Спор между Соловьевым и Ковтуненко разгорелся во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Украинский политик называл героями Степана Бандеру и Романа Шухевича, указывая на то, что они защищали суверенитет страны, воевали за независимость Украины.
Игры
Появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps
В сети появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps, где различные журналисты поделились своим финальным мнением о метроидвании после нескольких часов игры.
Происшествия
Семь человек погибли при стрельбе на заводе в США
В американском городе Милуоки, штат Висконсин, в результате стрельбы погибли семь человек, передает Milwaukee Journal Sentinel.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Армия и оружие
Британские истребители поднимались на перехват российских самолетов
Два истребителя дежурных сил британских Королевских ВВС Typhoon поднималась с авиабазы Лоссимут для встречи российских бомбардировщиков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.
Политика
Японский «волк в овечьей шкуре» нам угрожает
Газета прямо угрожает «противодействием»: «И оно же (правительство Японии) должно уведомить российских лидеров, что если они не прислушаются к этим предостережениям, то Япония оставляет за собой право на соответствующие меры противодействия».
Политика
В СНБО рассказали о подготовке к наступлению РФ в Донбассе
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев «очень-очень мощно» готовится к «широкомасштабному наступлению» России, пишет РИА Новости.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Футбол
Виллиан не уверен, что останется в «Челси»
Хавбек сборной Бразилии Виллиан рассказал, что не может договориться с «Челси» о продлении контракта.
Армия и оружие
Пентагон выразил обеспокоенность «региональным доминированием» России
Футбол
Башкиров стал игроком «Заглембе»
Бывший футболист казанского "Рубина" и самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров подписал контракт с польским "Заглембе", сообщается на официальном сайте команды из Любина.
Общество
В Норвегии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Отмечается, что сам он чувствует себя хорошо. Ранее первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19 был зафиксирован в Грузии.
Авто
Опубликованы цены на новый Land Rover Defender 90 и 110
Новый Land Rover Defender 110 уже довольно давно доступен в конфигураторе, но теперь бренд открывает стол заказов для меньшего Defender 90.
Общество
Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник
14% зданий — в аварийном состоянии, требуют реконструкции или капитального ремонта, более чем в 30,5% отсутствует водопровод.
Религия
Патриарх Варфоломей раскритиковал межправославный диалог в Аммане
В совещании в Аммане принимали участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.
Армия и оружие
Вашингтон не принял решения о размещении дополнительных сил в Польше
По словам представителя Европейского командования ВС США, в Вашингтоне пока не приняли решения о сроках размещения дополнительных американских подразделений на территории Польши.
Кино
Фильм «Индиана Джонс 5» предложен режиссеру «Логана»
Напомним, что фильм "Логан", завершающий историю Росомахи в исполнении популярного актера Хью Джекмана, был выпущен в 2017 году.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
Мухаметшин пожаловался Путину на программу «Пусть говорят»
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин передал президенту России Владимиру Путину жалобы учителей на программу «Пусть говорят» на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.
Космос
США запустят на Аляске новую ракету с четырьмя спутниками Пентагона
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Политика
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $53
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась в среду на 2,83% - до $52,72 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:48 мск.
Шоу-бизнес
Певица Даффи призналась, что ее насиловали и накачивали наркотиками
Как сообщает ToDay News Ufa, Даффи сообщила о том, что её насиловали и накачивали наркотиками.