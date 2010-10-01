Общество
Красная веснаВ Ульяновске решили установить памятник десантнику шестой роты
Напоминаем, 29 февраля 2000 года состоялся знаменитый бой в Аргунском ущелье Чечни. Шестая рота 104-го полка 76-й гвардейской Псковской дивизии ВДВ столкнулась со значительно превосходящими их по численностями отрядами террористов.
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Армия и оружие
Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии
Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Происшествия
Названа причина задержания в Анкаре трех сотрудников Sputnik Турция
Полиция задержала троих сотрудников Sputnik Турция в Анкаре, на квартиры которых было совершено нападение.
Политика
Путин пообщался в Пскове с родными погибших в Чечне десантников
Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих шестой парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Менди: «В „Реале“ ты стремишься завоевать каждый трофей»
В "Реале" ты хочешь выиграть все турниры, сделать всё возможное, чтобы завоевать каждый трофей, постараться выиграть как можно больше матчей и как можно дольше показывать лучший футбол.
Происшествия
СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, чьи тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Общество
Японская журналистка восхитилась гостеприимством россиян
Японская журналистка Кеко Огино в статье для издания Асахи симбун рассказала, что ее поразило, с какой простотой русские принимают гостей.
Общество
Папа Римский из-за недомогания отменил все аудиенции
Папа Римский Франциск отменил на неопределенное время все официальные аудиенции из-за недомогания.
Политика
Российский эксперт объяснил, как элита в Иране заразилась коронавирусом
Находящийся в Тегеране эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин объяснил, чем вызвано большое число заразившихся коронавирусом среди иранских высокопоставленных лиц.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Здоровье
Глава Минздрава рекомендует не всем проверяться на коронавирус
Нет смысла каждому бежать и проверяться на коронавирус, отметил министр.
Футбол
«Спартак» одержал победу над «Динамо» в рамках матча РПЛ
"Спартак" обыграл "Динамо" в матче 20-го тура РПЛ со счетом 2:0 на "ВТБ-Арене", сообщает ТАСС.
Футбол
«Шальке» лишился капитана до конца сезона
Капитан «Шальке» Омар Маскарель получил травму на тренировке. По информации Sport1.de, речь идет о повреждении бедра.
Политика
Британия собралась выйти из Европейской конвенции по правам человека
По информации издания, британская сторона на стартующих 2 марта в Брюсселе переговорах откажется принимать те положения будущего торгового соглашения, которые требуют от Соединенного Королевства соблюдать положения Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), вступившей в силу в 1953 году, передает ТАСС.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Киберспорт
Astralis после проигрыша на Дасте: «S1mple неплохо играет в CS:GO»
Astralis похвалила игру Александра «S1mple» Костылева после проигранного Dust 2. «S1mple неплохо играет в CS:GO», – написал клуб в твиттере.
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Общество
Доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти стал бесплатным
В список сайтов, на которые можно будет зайти даже при нулевом балансе, вошли портал госуслуг, сайты президента России, правительства, Госдумы, Совета Федерации, всех федеральных органов исполнительной власти и 85 региональных правительств.
Общество
Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Политика
Ученый назвал последствия ядерного удара для США
Одностороннее применение Соединенными Штатами ядерного оружия негативно скажется на самих американцах.
Политика
Россия и Украина провели переговоры по обмену пленных
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры в Минске с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, стороны обсудили обмен в формате "всех на всех", сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Биатлон
Хованцев назвал имена биатлонистов, которые поедут на КМ в Нове-Место
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал имена биатлонистов, которые отправятся на этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место.
Единоборства
Боец UFC Анкалаев показал неприличный жест трибунам после победы
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомед Анкалаев показал средний палец трибунам после победы над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.
Общество
В Москве стартовал полуфинал конкурса «Лидеры России»
В Москве стартовал полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение».
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
Политика
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, заявил президент Владимир Путина.