Во время урока в школе № 81 города Ульяновска ученик выхватил кухонный нож. 15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот. После этого агрессор сбежал с места преступления, но его поймал сотрудник Росгвардии.

В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока

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