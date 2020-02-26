Происшествия
Инфо24В Ульяновске школьник с ножом напал на учительницу во время урока
Во время урока в школе № 81 города Ульяновска ученик выхватил кухонный нож. 15-летний школьник стал громко кричать, затем кинулся на 59-летнюю учительницу и ранил ее ножом в живот. После этого агрессор сбежал с места преступления, но его поймал сотрудник Росгвардии.
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Раненую в заволжской школе учительницу прооперировали, с детьми работают психологи
Ульяновская правда10:05
Мать восьмиклассника, ударившего ножом учителя, попала в одну из ульяновских больниц
Ульяновск.Экспресс10:27
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