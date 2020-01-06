Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Завели уголовное дело по факту гибели 3-летнего мальчика во время игры в прятки

Ulpressa12:41

В Ульяновске трехлетний ребенок умер во время игры в прятки

ТАСС05:26

В Засвияжье погиб малолетний ребенок

Ульяновск онлайн04:09

По факту смерти 3-летнего ребенка в Засвияжье возбуждено уголовное дело

Ульяновская правда08:23

Смертельная игра в прятки: в Ульяновске под кроватью родители нашли тело трехлетнего сына

Ульяновск.Экспресс03:35

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

РИА Новости07:43

В Засвияжье погиб трехлетнй ребенок

Медиа 7305:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:12, Ашберн
Политика

Экстренно направленный в Сирию ракетный крейсер «Маршал Устинов» пострадал при проходе через Босфор. Видео

Avia.pro 06:57
Космос

Астрофизики сомневаются, что яркая звезда Бетельгейзе взорвется

HotGeo 03 января в 11:55
Политика

Парламент Ирака потребовал вывода войск США

В воскресенье, 5 января, иракский парламент принял решение обязать правительство положить конец военному присутствию в стране США и сил западной коалиции.
RuNews24.ru вчера в 15:54
Политика

Кризис на Ближнем Востоке: Наступил час Путина

Убийство Вашингтоном Касема Солеймани, великого иранского лидера, действительно одного из редких мировых лидеров, ослабило лидерство Трампа и привлекло внимание к Путину.
Свободная Пресса 02:12
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru 13:43
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском вчера в 03:54
Технологии

СМИ предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsApp

В WhatsApp появился "новогодний вирус", пишет gizchina.com.
РИА Новости 13:25
Футбол

Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу

Туринский «Ювентус» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии разгромил «Кальяри».
РБК 12:31
Общество

Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»

Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Комсомольская правда 07:30
Армия и оружие

WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео в течение нескольких месяцев уговаривал Дональда Трампа устранить иранского генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости 04:40
Наука

Создан активированный уголь для очистки воды от металла

Металл в воде вредит и водопроводным трубам – образуется бактериальная слизь, приводящая к их разрушению.
RuNews24.ru 02:37
Политика

Меркель приедет в Россию по приглашению Путина

Вести.Ru 05:15
Общество

В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

Вести.Ru 08:35
Футбол

Полиция закрыла дело о расизме в адрес Рюдигера

Отмечается, что "Тоттенхэм" был готов наложить пожизненный запрет на посещение матчей домашнего стадиона клуба, если бы виновный в проявлении расизма в адрес Рюдигера был найден.
РИА Новости 12:59
Общество

Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади

Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики сможет обсудить высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского после 13 января, когда депутаты вернутся к работе.
RT на русском 10:05
Политика

Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.
РБК 13:04
Политика

Персонально ваш: Алексей Малашенко

С.Крючков― Сложный клубок завязался на Ближнем Востоке, да не только — в Северной Африке.
Эхо Москвы 11:13
Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
РИА Новости 12:25
Футбол

ФК «Рубин» подписал Дениса Макарова

В первой половине сезона 2019/2020 Макаров забил 11 голов, два из которых с пенальти, за 20 матчей.
Inkazan 11:06
Политика

Дочь генерала Сулеймани обратилась к Трампу

Дочь убитого Америкой иранского военачальника Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии прощания обещала Вашингтону «черные дни».
Rusvesna.su 02:30
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае достигло 59

В самом густонаселенном городе центрального Китая — Ухани — число заболевших неизвестной формой пневмонии достигло 59 человек.
РБК вчера в 12:27
Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

РИА Новости 12:35
Общество

ОАЭ начнут выдавать многократные туристические визы на пять лет

ОАЭ начнут выдавать туристам из всех стран мира многократные туристические визы на пять лет, сообщил премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в понедельник.
Интерфакс 11:24
Армия и оружие

Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 13:06
Авто

Названы способы зимой ускорить прогрев машины

Уфимские Заметки 03 января в 08:20
Происшествия

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед

Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
РИА Новости 04 января в 22:00
Технологии

Уборщик сфотографировал консоль Sony PlayStation 5

The GEEK 11:52
Футбол

Де Росси завершил карьеру игрока

Экс-полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси подтвердил информацию об уходе из «Бока Хуниорс» и завершении карьеры игрока.
Sports.ru 13:59
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
РБК 07:10
Авто

Российским автомобилистам напомнили об изменениях в 2020 году

В 2020 году российских автомобилистов ожидают изменения.
Московский Комсомолец 12:20
Главное