Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.

с чего всё началось

"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

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