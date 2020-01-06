Происшествия
РИА НовостиВ Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
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с чего всё началось
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.РИА Новости07:43
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Смертельная игра в прятки: в Ульяновске под кроватью родители нашли тело трехлетнего сына
Ульяновск.Экспресс03:35
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