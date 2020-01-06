Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

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