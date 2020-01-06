Происшествия
РИА НовостиВ Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
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Смертельная игра в прятки: в Ульяновске под кроватью родители нашли тело трехлетнего сына
Ульяновск.Экспресс03:35
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Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
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У американского посольства в «зеленой зоне» Багдада произошел ракетный обстрел.
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В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши
«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Политика
В Иране пообещали США «второй Вьетнам»
Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что в случае, если США не выведут войска с Ближнего Востока, то они спровоцируют «второй Вьетнам», сообщает телеканал Al-Alam.
Энергетика
Тройная выгода. Saxo Bank предрек России рекордный скачок прибыли
Как отметил в интервью телеканалу главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен, нефтяное удорожание наряду с сокращением предложения энергосырья могут стать последствиями от решения России снизить с начала года добычу углеводородов в рамках сделки ОПЕК+, а также с учетом замедления роста производства сланцевой нефти в США.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
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Помощник главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов назвал трансляцию финала молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2011 года во время финала 2020-го непонятной.
Армия и оружие
Американская коалиция выведет войска из Ирака
Возглавляемая США военная коалиция выведет свои войска из Ирака.
Наука
Графен испаряется вместо плавления
Российским ученым удалось уточнить их при помощи компьютерного моделирования, а также установить, что графен на самом деле не плавится, а возгоняется, результаты изложили в журнале Carbon.
Гаджеты
Гарнитура HyperX Cloud Flight S поддерживает беспроводную зарядку
Компания HyperX выбрала выставку CES 2020, чтобы представить беспроводную гарнитуру Cloud Flight S. Эта гарнитура может работать без подзарядки до 30 часов.
Здоровье
Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России
Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.
Фигурное катание
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
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Политика
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Евросоюз намерен убедить Иран продолжить выполнение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, несмотря ни на что.
Здоровье
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Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.
Политика
Президента Хорватии выбирают во втором туре
Космос
Первая женщина астронавт Британии считает, что инопланетяне могут жить среди людей на Земле
Астронавт из Великобритании Хелен Шарман заявила, что верит в существование инопланенян и допустила, что они могут уже сейчас жить среди людей на Земле.
Футбол
Федор Смолов может перебраться в «Эспаньол»
Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».