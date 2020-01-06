Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
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Завели уголовное дело по факту гибели 3-летнего мальчика во время игры в прятки

Ulpressa12:41

В Ульяновске трехлетний ребенок умер во время игры в прятки

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В Засвияжье погиб малолетний ребенок

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По факту смерти 3-летнего ребенка в Засвияжье возбуждено уголовное дело

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Ульяновск.Экспресс03:35

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

РИА Новости07:43

В Засвияжье погиб трехлетнй ребенок

Медиа 7305:15
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Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН

Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
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Стоимость палладия обновила исторический максимум: его цена на спотовом рынке выросла до $2030,28 за унцию.
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Американский актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер драматического кино».
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Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.
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В социальных сетях КНР в связи с новыми случаями заболевания неизвестной пневмонией стали распространяться слухи о заразной болезни, и полиция города Ухань за «публикацию или пересылку ложной информации в Интернете без проверки» уже наказала восемь человек.
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Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, впервые в карьере стал победителем многодневки.
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Фото обновленного кроссовера Suzuki Ignis показали в Сети

Благодаря фотографиям, которые появились в Instagram можно получить представление каким станет обновленный Suzuki Ignis.
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МИД РФ позитивно оценил избрание нового спикера парламента Венесуэлы

МИД России прокомментировал избрание нового спикера парламента Венесуэлы.
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Ракетный обстрел произошел у американского посольства в Багдаде

У американского посольства в «зеленой зоне» Багдада произошел ракетный обстрел.
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В Сбербанке предупредили об активизации мошенников к концу праздников

В Сбербанке предупредили клиентов о возможной активизации мошенников к концу новогодних праздников.
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В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
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В Иране пообещали США «второй Вьетнам»

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что в случае, если США не выведут войска с Ближнего Востока, то они спровоцируют «второй Вьетнам», сообщает телеканал Al-Alam.
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Тройная выгода. Saxo Bank предрек России рекордный скачок прибыли

Как отметил в интервью телеканалу главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен, нефтяное удорожание наряду с сокращением предложения энергосырья могут стать последствиями от решения России снизить с начала года добычу углеводородов в рамках сделки ОПЕК+, а также с учетом замедления роста производства сланцевой нефти в США.
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Российская биатлонистка Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России на своей странице в «Твиттере».
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Ларионов назвал трансляцию финала МЧМ-2011 непонятной

Помощник главного тренера молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов назвал трансляцию финала молодежного чемпионата мира (МЧМ) 2011 года во время финала 2020-го непонятной.
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Американская коалиция выведет войска из Ирака

Возглавляемая США военная коалиция выведет свои войска из Ирака.
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Графен испаряется вместо плавления

Российским ученым удалось уточнить их при помощи компьютерного моделирования, а также установить, что графен на самом деле не плавится, а возгоняется, результаты изложили в журнале Carbon.
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Гарнитура HyperX Cloud Flight S поддерживает беспроводную зарядку

Компания HyperX выбрала выставку CES 2020, чтобы представить беспроводную гарнитуру Cloud Flight S. Эта гарнитура может работать без подзарядки до 30 часов.
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Летчики показали видео полета в багровом небе над пожарами

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Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России

Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.
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О затратах, связанных с организацией ледовых шоу, рассказал хореограф Илья Авербух, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sport24.
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ЕС призывает Иран продолжить выполнение ядерного соглашения

Евросоюз намерен убедить Иран продолжить выполнение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, несмотря ни на что.
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Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.
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Первая женщина астронавт Британии считает, что инопланетяне могут жить среди людей на Земле

Астронавт из Великобритании Хелен Шарман заявила, что верит в существование инопланенян и допустила, что они могут уже сейчас жить среди людей на Земле.
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Федор Смолов может перебраться в «Эспаньол»

Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
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