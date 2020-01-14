Правда, причина вызывает недоумение. Дело в том, что несколько учеников во время прогулки по торговому центру увидели, как их педагог выбирает себе бюстгальтер. В результате, по словам родителей, дети стали обсуждать только предпочтение молодой учительницы в выборе нижнего белья.

с чего всё началось

В ульяновской школе родители учеников 9 класса потребовали уволить учительницу за то, что она покупала бюстгальтеры в местном торговом центре, и это увидели ее ученики. По словам одной из матерей, ученики гуляли компанией в торговом центре и увидели их учительницу в магазине женского белья.

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

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