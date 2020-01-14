Общество

ИзвестияИзвестияВ Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

В Ульяновске родители одной из школ требуют уволить учительницу за покупку нижнего белья. Об этом сообщается на сайте kp.ru. По словам матери одной из учениц, школьники увидели, как учительница выбирает себе в магазине бюстгальтер, и начали обсуждать нижнее белье преподавателя.
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с чего всё началось

«Теперь все знают какие она лифчики носит»: Школьники увидели, как их учительница выбирает белье, теперь родители просят ее уволить

Правда, причина вызывает недоумение. Дело в том, что несколько учеников во время прогулки по торговому центру увидели, как их педагог выбирает себе бюстгальтер. В результате, по словам родителей, дети стали обсуждать только предпочтение молодой учительницы в выборе нижнего белья.
КП - Казаньвчера в 12:42

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В администрации Ульяновска не подтвердили жалобы на покупающую белье учительницу

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В Ульяновске женщина требует уволить учительницу за то, что ее дочь видела как та выбирала белье

Блокнот.ру07:10

Новость о требовании жительницы Ульяновска уволить учительницу за посещение магазина нижнего белья оказалась фейком

Ulpressa11:15

Родители требуют уволить учительницу, которую школьники заметили в магазине нижнего белья

Ульяновск онлайн08:59

В министерстве образования Ульяновска прокомментировали сообщения СМИ о травле учителя из-за покупки бюстгальтера

Говорит Москва08:42

Ульяновские власти не получали жалобу на покупавшую белье учительницу

РИА Новости11:38

«Теперь все знают какие она лифчики носит»: Школьники увидели, как их учительница выбирает белье, теперь родители просят ее уволить

КП - Казаньвчера в 12:42
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