Общество

ИзвестияИзвестияВ Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

В Ульяновске родители одной из школ требуют уволить учительницу за покупку нижнего белья. Об этом сообщается на сайте kp.ru. По словам матери одной из учениц, школьники увидели, как учительница выбирает себе в магазине бюстгальтер, и начали обсуждать нижнее белье преподавателя.
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с чего всё началось

«Теперь все знают какие она лифчики носит»: Школьники увидели, как их учительница выбирает белье, теперь родители просят ее уволить

Правда, причина вызывает недоумение. Дело в том, что несколько учеников во время прогулки по торговому центру увидели, как их педагог выбирает себе бюстгальтер. В результате, по словам родителей, дети стали обсуждать только предпочтение молодой учительницы в выборе нижнего белья.
КП - Казаньвчера в 12:42

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Родители требуют уволить учительницу, которую школьники заметили в магазине нижнего белья

Ульяновск онлайн08:59

Ульяновские власти не получали жалобу на покупавшую белье учительницу

РИА Новости11:38

Новость о требовании жительницы Ульяновска уволить учительницу за посещение магазина нижнего белья оказалась фейком

Ulpressa11:15

В администрации Ульяновска не подтвердили жалобы на покупающую белье учительницу

Взгляд.ру13:18

В министерстве образования Ульяновска прокомментировали сообщения СМИ о травле учителя из-за покупки бюстгальтера

Говорит Москва08:42

В Ульяновске женщина требует уволить учительницу за то, что ее дочь видела как та выбирала белье

Блокнот.ру07:10

«Теперь все знают какие она лифчики носит»: Школьники увидели, как их учительница выбирает белье, теперь родители просят ее уволить

КП - Казаньвчера в 12:42
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
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Lenta.ru 07:05
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Общество

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Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
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