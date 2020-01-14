Общество
ИзвестияВ Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья
В Ульяновске родители одной из школ требуют уволить учительницу за покупку нижнего белья. Об этом сообщается на сайте kp.ru. По словам матери одной из учениц, школьники увидели, как учительница выбирает себе в магазине бюстгальтер, и начали обсуждать нижнее белье преподавателя.
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с чего всё началось
«Теперь все знают какие она лифчики носит»: Школьники увидели, как их учительница выбирает белье, теперь родители просят ее уволить
Правда, причина вызывает недоумение. Дело в том, что несколько учеников во время прогулки по торговому центру увидели, как их педагог выбирает себе бюстгальтер. В результате, по словам родителей, дети стали обсуждать только предпочтение молодой учительницы в выборе нижнего белья.КП - Казаньвчера в 12:42
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