Общество

ИзвестияИзвестияВ Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

В Ульяновске родители одной из школ требуют уволить учительницу за покупку нижнего белья. Об этом сообщается на сайте kp.ru. По словам матери одной из учениц, школьники увидели, как учительница выбирает себе в магазине бюстгальтер, и начали обсуждать нижнее белье преподавателя.
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с чего всё началось

«Теперь все знают какие она лифчики носит»: Школьники увидели, как их учительница выбирает белье, теперь родители просят ее уволить

Правда, причина вызывает недоумение. Дело в том, что несколько учеников во время прогулки по торговому центру увидели, как их педагог выбирает себе бюстгальтер. В результате, по словам родителей, дети стали обсуждать только предпочтение молодой учительницы в выборе нижнего белья.
КП - Казаньвчера в 12:42

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«Теперь все знают какие она лифчики носит»: Школьники увидели, как их учительница выбирает белье, теперь родители просят ее уволить

КП - Казаньвчера в 12:42

Новость о требовании жительницы Ульяновска уволить учительницу за посещение магазина нижнего белья оказалась фейком

Ulpressa11:15

Родители требуют уволить учительницу, которую школьники заметили в магазине нижнего белья

Ульяновск онлайн08:59

В Ульяновске женщина требует уволить учительницу за то, что ее дочь видела как та выбирала белье

Блокнот.ру07:10

В министерстве образования Ульяновска прокомментировали сообщения СМИ о травле учителя из-за покупки бюстгальтера

Говорит Москва08:42

В Ульяновске потребовали уволить учительницу за покупку нижнего белья

Взгляд.ру07:29

Ульяновские власти не получали жалобу на покупавшую белье учительницу

РИА Новости11:38
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