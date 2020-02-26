Происшествия

МонаВистаМонаВистаВ Ульяновске во время урока школьник с ножом напал на учительницу

В Ульяновске ученик школы №81 прямо на уроке напал с ножом на учительницу алгебры, ее уже прооперировали, жизнь вне опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета, передает РИА Новости.
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