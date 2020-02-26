Происшествия
МонаВистаВ Ульяновске во время урока школьник с ножом напал на учительницу
В Ульяновске ученик школы №81 прямо на уроке напал с ножом на учительницу алгебры, ее уже прооперировали, жизнь вне опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета, передает РИА Новости.
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Раненую в заволжской школе учительницу прооперировали, с детьми работают психологи
Ульяновская правда10:05
Мать восьмиклассника, ударившего ножом учителя, попала в одну из ульяновских больниц
Ульяновск.Экспресс10:27
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