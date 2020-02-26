В Ульяновске ученик школы №81 прямо на уроке напал с ножом на учительницу алгебры, ее уже прооперировали, жизнь вне опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета, передает РИА Новости.

В Ульяновске во время урока школьник с ножом напал на учительницу

Происшествия Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.

Происшествия Сбежавший во Францию полковник МВД оказался миллиардером Выяснилось, что экс-начальник главка МВД по ЦФО переехал вместе со своей семьей во Францию – там, по данным СМИ, он приобрел несколько особняков на Лазурном Берегу и в Монако, при этом продав всю недвижимость в России.

Происшествия SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.

Общество Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Происшествия В Пензе попросили проверить фигурантов дела «Сети» на связь с убийством Родители пропавшей в 2017 году Екатерины Левченко подали в прокуратуру Пензенской области заявление с просьбой проверить сообщения о причастности некоторых фигурантов дела организации «Сеть» (признана террористической и запрещена в России) к возможному убийству девушки.

Политика Зеленский признал неспособность Киева вернуть Крым Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не сможет вернуть полуостров в ближайшее время.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.

Теннис Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.

Общество У троих россиян с Diamond Princess подтвердили коронавирус Российские врачи подтвердили коронавирус у троих россиян, находящихся в карантине в Казани, передает ТАСС слова руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.

Общество Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.

Политика В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».

Политика Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.