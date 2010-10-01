Экономика
Медиа 73В Ульяновской области подвели финансовые итоги за четыре месяца
Лидирующую позицию в объёме консолидированного бюджета региона по итогам четырех месяцев, по словам зампреда, занимают налоги на доходы физических лиц. Их бюджет получил почти 5 миллиардов рублей.
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Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Общество
В Якутске оставшиеся без работы стриптизерши стали курьерами
Якутия.Инфо 03:56
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Происшествия
В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны
Майкоп, 26 мая 2020, 13:13 — REGNUM Уголовное дело возбуждено против главы Садовского сельского поселения в Красногвардейском районе Адыгеи, где в период действия в регионе режима самоизоляции были проведены похороны с участием нескольких сотен человек.
REGNUM 06:13
Здоровье
В комздраве Петербурга рассказали о 12 новых жертвах коронавируса
В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о 12 новых смертях от коронавируса.
Peterburg2.ru 07:30
Политика
В Кремле оценили влияние пандемии коронавируса на мир
Пандемия коронавируса оказывает влияние на повседневную жизнь, отражаясь на доходах и общем уровне дискомфорта, однако такая ситуация происходит уже не в первый раз в истории человечества.
Известия 07:23
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что осталась практически без средств к существованию.
Вечерняя Москва вчера в 04:31
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Энергетика
Грузия договорилась с «Газпромом» о снижении цены на газ на 15%
Власти Грузии пересмотрели действующий контракт с российской компанией "Газпром" и договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.
ТАСС 07:35
Шоу-бизнес
Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения
Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета 07:05
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
Политика
Рабочую встречу с главой Брянской области проведет Владимир Путин
Сегодня, 26 мая, президент России Владимир Путин проведёт рабочую встречу в режиме видеосвязи с брянским губернатором Александром Богомазом.
БрянскToday 07:31
Наука
Ученых шокировали рассказы людей, переживших клиническую смерть
Пережившие клиническую смерть многие пациенты шокировали врачей рассказами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:11
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Единоборства
Генри Сехудо пропал из рейтингов UFC
Совсем недавно Генри Сехудо был чемпионом в двух весовых категориях, а теперь он уже не числится в официальных рейтингах UFC.
Юфсбет вчера в 01:00
Политика
Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины
Киев, 26 мая 2020, 16:04 — REGNUM Печерский суд Киева вынес решение о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, сообщила 26 мая пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
REGNUM 09:04
Общество
ФАС России проверит 56 регионов из-за цен на гречку в Челябинске
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) поручила территориальным управления своего ведомства в 56 регионах провести проверку на предмет картельного сговора между торговой сетью «Магнит» (АО «Тендер») с другими сетями.
URA.Ru 07:15
Происшествия
Экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу
Москва, 26 мая 2020, 15:13 — REGNUM Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, который отбывал наказание за государственную измену в одной из колоний в Мордовии, вышел на свободу.
REGNUM 08:13
Гаджеты
Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Redmi 10X стоит около 16 тысяч рублей. Xiaomi официально представила недорогой Redmi 10X и Redmi 10X Pro с рекордно ярким экраном.
Piter.tv 08:58
Политика
Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту
Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования.
РИА Новости 08:17
Общество
Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии
Газета.Ru 04:53
Общество
«Если вошел к тебе танк»: Кикабидзе высказался о России
Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube заявил, что поедет на гастроли в Российскую Федерацию, если политика страны изменится, и высказался о российском лидере Владимире Путине.
Московский Комсомолец 04:42
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Киберспорт
Battle Pass к The International 2020 выйдет 25 мая
CyberSport.ru 24 мая в 14:55
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
Политика
В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны
В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:48