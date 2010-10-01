Экономика

Медиа 73Медиа 73В Ульяновской области подвели финансовые итоги за четыре месяца

1 фото
Лидирующую позицию в объёме консолидированного бюджета региона по итогам четырех месяцев, по словам зампреда, занимают налоги на доходы физических лиц. Их бюджет получил почти 5 миллиардов рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Свыше 2,3 млрд рублей выделено Ульяновской области из резервного фонда РФ на устранение последствий коронавирусной инфекции

НТА-Приволжьевчера в 06:58

Ульяновской области выделено 2,3 млрд рублей из-за спада бюджетных доходов

REGNUMвчера в 12:36

Ульяновская область получила 2,3 млрд рублей на устранение последствий пандемии

ТАССвчера в 09:00

На устранение последствий пандемии. Ульяновская область получила из резервного фонда России более 2,3 млрд рублей

Ульяновск сегодня03:00

В Ульяновской области подвели финансовые итоги за четыре месяца

Медиа 7323 мая в 05:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
3,5K
Происшествия

Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
121
Общество

В Якутске оставшиеся без работы стриптизерши стали курьерами

Якутия.Инфо 03:56
4
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
Происшествия

В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны

Майкоп, 26 мая 2020, 13:13 — REGNUM Уголовное дело возбуждено против главы Садовского сельского поселения в Красногвардейском районе Адыгеи, где в период действия в регионе режима самоизоляции были проведены похороны с участием нескольких сотен человек.
REGNUM 06:13
3
Здоровье

В комздраве Петербурга рассказали о 12 новых жертвах коронавируса

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о 12 новых смертях от коронавируса.
Peterburg2.ru 07:30
223
Политика

В Кремле оценили влияние пандемии коронавируса на мир

Пандемия коронавируса оказывает влияние на повседневную жизнь, отражаясь на доходах и общем уровне дискомфорта, однако такая ситуация происходит уже не в первый раз в истории человечества.
Известия 07:23
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что осталась практически без средств к существованию.
Вечерняя Москва вчера в 04:31
248
Общество

Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
1K
Общество

Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»

Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
53
Энергетика

Грузия договорилась с «Газпромом» о снижении цены на газ на 15%

Власти Грузии пересмотрели действующий контракт с российской компанией "Газпром" и договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.
ТАСС 07:35
Шоу-бизнес

Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения

Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
9
Энергетика

Транзит российского газа через Польшу остановлен

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета 07:05
894
Экономика

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
375
Политика

Рабочую встречу с главой Брянской области проведет Владимир Путин

Сегодня, 26 мая, президент России Владимир Путин проведёт рабочую встречу в режиме видеосвязи с брянским губернатором Александром Богомазом.
БрянскToday 07:31
Наука

Ученых шокировали рассказы людей, переживших клиническую смерть

Пережившие клиническую смерть многие пациенты шокировали врачей рассказами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:11
114
Шоу-бизнес

Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
34
Единоборства

Генри Сехудо пропал из рейтингов UFC

Совсем недавно Генри Сехудо был чемпионом в двух весовых категориях, а теперь он уже не числится в официальных рейтингах UFC.
Юфсбет вчера в 01:00
Политика

Печерский суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины

Киев, 26 мая 2020, 16:04 — REGNUM Печерский суд Киева вынес решение о заочном аресте бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, сообщила 26 мая пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
REGNUM 09:04
Общество

ФАС России проверит 56 регионов из-за цен на гречку в Челябинске

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) поручила территориальным управления своего ведомства в 56 регионах провести проверку на предмет картельного сговора между торговой сетью «Магнит» (АО «Тендер») с другими сетями.
URA.Ru 07:15
2
Происшествия

Экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу

Москва, 26 мая 2020, 15:13 — REGNUM Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, который отбывал наказание за государственную измену в одной из колоний в Мордовии, вышел на свободу.
REGNUM 08:13
Гаджеты

Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro

Redmi 10X стоит около 16 тысяч рублей. Xiaomi официально представила недорогой Redmi 10X и Redmi 10X Pro с рекордно ярким экраном.
Piter.tv 08:58
2
Политика

Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту

Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования.
РИА Новости 08:17
Общество

Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Газета.Ru 04:53
62
Общество

«Если вошел к тебе танк»: Кикабидзе высказался о России

Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube заявил, что поедет на гастроли в Российскую Федерацию, если политика страны изменится, и высказался о российском лидере Владимире Путине.
Московский Комсомолец 04:42
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
14
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
1,1K
Киберспорт

Battle Pass к The International 2020 выйдет 25 мая

CyberSport.ru 24 мая в 14:55
Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
2,4K
Политика

В Кремле обеспокоены обстрелами в Донбассе с украинской стороны

В Кремле обеспокоены обстрелами Донбасса с украинской стороны и их интенсификацией, ситуация угрожает жизням жителей, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ульяновская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Административный центр - город Ульяновск. Область на востоке граничит с Самарской областью, на юге - с Саратовской областью, на западе - с Пензенской областью и Республикой Мордовия, на севере - с Чувашской Республикой и Республикой Татарстан.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное