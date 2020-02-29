Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей

По поручению губернатора Сергея Морозова создан оперативный штаб, который занимается организацией помощи пострадавшим. Комиссия выяснит все обстоятельства ДТП, в том числе проверит соблюдение правил перевозки детей.
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В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали девять детей

РБК02:11

В результате ДТП с автобусом в Ульяновской области в больницу попали пять детей

Интерфакс04:05

Число попавших в больницу детей после ДТП под Ульяновском возросло до пяти

Известия04:35

Число госпитализированных после ДТП с автобусом под Ульяновском выросло до шести

ТАСС04:40

После ДТП с автобусом под Ульяновском госпитализировали шесть человек

РИА Новости04:09

Юные футболисты «Нефтяника» пострадали в ДТП в Ульяновской области

RT на русском03:39

Футбольная команда ехала в попавшем в ДТП автобусе под Ульяновском

РЕН ТВ00:22
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Происшествия

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