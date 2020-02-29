Происшествия
РИА НовостиВ ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей
По поручению губернатора Сергея Морозова создан оперативный штаб, который занимается организацией помощи пострадавшим. Комиссия выяснит все обстоятельства ДТП, в том числе проверит соблюдение правил перевозки детей.
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Здоровье
Минздрав обновил рекомендации для диагностики коронавируса
Министерство здравоохранения скорректировало рекомендации для диагностики коронавируса COVID-19.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
В Москве началось согласованное с властями шествие памяти сопредседателя партии «Парнас» и бывшего вице-премьера Бориса Немцова.
Политика
США и «Талибан» подписали мирное соглашение
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Политика
Главреда RTVi Алексея Пивоварова не пустили на Украину
Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров сообщил, что его не пустили на Украину.
Общество
Матвиенко просит ввести единое формирование тарифов на электроэнергию
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что в сфере формирования тарифов на электроэнергию должна быть единая государственная политика.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Футбол
Руслан Нигматуллин: «Пока Тил не показывает футбол на 18 миллионов евро»
Руслан Нигматуллин Родился 7 октября 1974 года.
Политика
В партии Зеленского анонсировали перестановки
В партии президента Украины Владимира Зеленского анонсировали кадровые перестановки, сообщает «Lenta.ru».
Спорт
Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти
Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти.
Армия и оружие
США помогут Турции воевать с Россией
Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.
Единоборства
Кадыров оценил удар Емельяненко
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Instagram оценил спарринг с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Футбол
Де Брюйне о «Золотом мяче»: «Думаю, я довольно близок»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне высказался о своих перспективах завоевать «Золотой мяч».
Футбол
«Динамо» и «Спартак» объявили составы на дерби
Московские "Динамо" и "Спартак" объявили стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Авто
400 тыс. немцев могут потерять работу из-за электрокаров
Из-за распространения электрокаров работы могут лишиться 400 тысяч жителей Германии.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в 20-м туре РПЛ
Гаджеты
Счастье на улице владельцев новых видеокарт Radeon. Свежий драйвер AMD исправляет множество известных проблем
На самом деле проблема касается всех карт поколения Navi, но именно линейка RX 5700 на рынке уже достаточно давно, так что владельцев таких адаптеров достаточно много.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Наука
Малорослость бактерий связана с отличной устойчивостью к антибиотикам
Английские ученые пришли к выводу, что малорослость бактерий связали с высокой устойчивостью к антибиотикам.
Происшествия
В Ингушетии завели дело об убийстве женщины близким родственником
Мужчина совершил преступление после того, как увидел родственницу на оперативной съемке Следственный комитет по Ингушетии возбудил уголовное дело по факту убийства и нарушению неприкосновенности частной жизни.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии могут отменить из-за коронавируса
Мэр городе Нове-Место заявил, что проводятся консультации о будущем проведении этапа Кубка мира по биатлону.
Хоккей
Панарин повторил достижение Ягра в «Рейнджерс»
Происшествия
В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры региона.