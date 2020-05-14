Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Ульяновской области режим самоизоляции смягчат после 16 мая

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что с 16 мая режим самоизоляции в регионе будет носить рекомендательный характер для всех, кроме пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями, передаёт РИА Новости.
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66% процентов торговых точек Ульяновска не прошли проверку мониторинговых групп

Медиа 7305:41

Завтра ульяновцам отменят самоизоляцию, но не всем

Первый ульяновский портал01:32

В Ульяновской области самоизоляция с 16 мая носит рекомендательный характер

Mosaica.ruвчера в 15:29

Ульяновская область с 16 мая смягчит режим самоизоляции

Московский Комсомолецвчера в 16:53

Ульяновский губернатор с 16 мая разрешил открыть стоматологии и примерочные в магазинах

ТАССвчера в 17:33

В Ульяновской области работу кафе, спортивных центров и проведение массовых мероприятий оставили под запретом

Ulpressaвчера в 23:09

В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая

РИА Новостивчера в 15:17
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Футбол

РФС назвал дату возобновления чемпионата России

Кубок России планируют доиграть — он также возобновится с 21 июня.
РБК 06:35
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Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
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Общество

Россия обжаловала решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда, аннулировавшего вердикт Международного арбитража в Гааге о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации.
REGNUM 05:55
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Общество

Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России

Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,6K
Общество

В Свердловской области заразились коронавирусом еще 104 человека

Еще у 104 пациентов в Свердловской области выявили SARS-CoV-2. Об этом заявили в оперштабе региона 15 мая в ежедневной сводке.
ИА Красная Весна 04:08
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Происшествия

Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро

Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
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Биатлон

Устюгов назвал свое дело охотой за российскими медалями

Биатлонист Евгений Устюгов, получивший дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, назвал свое дело и обвинения "охотой за российскими медалями".
Газета.Ru 04:27
Общество

Россияне подали более 5 млн заявлений на выплаты детям

На выплату пособий в 10000 рублей на детей в возрасте с 3 до 15 лет включительно поступило более 5 миллионов заявлений, сообщил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Российская газета 05:45
2
Общество

В Самарской области заболели коронавирусом еще 79 человек

В Самарской области подтверждено уже 1162 случая заболевания коронавирусом.
SamRU.ru 13 мая в 04:22
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Общество

В Донецке арестовали ключевого фигуранта по делу о крушении MH17

В марте этого года в Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении малазийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Наша версия вчера в 11:48
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Происшествия

В Петербурге при перевозке на проезжую часть упал танк

В Петербурге на 84-м километре КАД при съезде на внутреннее кольцо на проезжую часть упал танк, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 04:57
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Экономика

В России резко упали объемы сбережений граждан

По итогам 2019 года прирост сбережений россиян снизился почти на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Известия вчера в 18:15
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Общество

Собянин разъяснил правило ношения масок и перчаток на улице

Обязательных предписаний по ношению маски и перчаток на улицах столицы на текущий момент нет, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:37
712
Общество

Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток

Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru вчера в 12:25
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Общество

Nord Stream 2 AG не согласна с решением немецкого регулятора

Оператор проекта "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG не согласен с решением немецкого регулятора, отказавшегося вывести газопровод из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС.
РИА Новости 05:40
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаст Grand Theft Auto V

Раздача Grant Theft Auto V стартует 14 мая в Epic Games Store. Об этом сообщает портал Gamepressure, ссылаясь на свои источники.
NewInform 13 мая в 10:40
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Происшествия

На Украине участнику конфликта с радикалом объявили о подозрении

Киев, 15 мая 2020, 13:33 — REGNUM Двум участникам конфликта с бывшим главой одесской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергеем Стерненко объявили о подозрении.
REGNUM 06:33
Авто

BMW анонсировала обновленный BMW 5-Series

Премьера обновленной BMW 5-Series ближе, чем кажется – ждать осталось меньше двух недель.
Автоновости дня вчера в 07:35
Здоровье

В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом

Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
185
Здоровье

В Прикамье могут ужесточить режим самоизоляции

Стоит отметить, что 2 апреля в регионе объявили режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 04:33
20
Экономика

Barrick Gold продала последний актив в России

Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
4,8K
Общество

Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку

Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
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Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая рассказала о страхе и панике из-за самоизоляции

Gazeta.SPb 00:20
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Кино

Финальные эпизоды «Сверхъестественного» покажут осенью

По словам президента компании Марка Педовица, заключительные семь эпизодов телесериала выйдут осенью 2020 года.
NewInform 02:48
7
Общество

В отставку отправили главу ГИБДД Кубани

Отправлен в отставку начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Александр Капустин.
Ясно 05:49
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Армия и оружие

На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant

В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности, его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU вчера в 04:58
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Политика

США передали ВСУ оборудование на $25 млн для использования в Донбассе

США передали Украине приборы ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование на более 25 миллионов долларов для использования в зоне военной операции в Донбассе, сообщила в пятницу пресс-служба посольства США.
РИА Новости 06:08
Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
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Как работают Яндекс.Новости?
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