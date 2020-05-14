Коронавирус
Аргументы и ФактыВ Ульяновской области режим самоизоляции смягчат после 16 мая
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что с 16 мая режим самоизоляции в регионе будет носить рекомендательный характер для всех, кроме пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями, передаёт РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
Общество
Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
Lenta.ru вчера в 14:32
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда вчера в 01:20
Общество
В Киеве 46 младенцев, рождённых для иностранцев, застряли в отеле
46 младенцев, рождённых украинками для иностранных граждан, застряли в киевском отеле «Венеция» из-за карантина, передают «Украинские новости».
Аргументы и Факты 01:45
Происшествия
На Курильских островах обнаружили коронавирус
Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 21:34
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Футбол
Юрий Сёмин покинул пост главного тренера «Локомотива»
Профиль вчера в 10:57
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Футбол
Клопп сделал выбор между Месси и Роналду
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, передает Freekickerz.
Газета.Ru 12 мая в 11:50
Здоровье
Коронавирусом в Челябинской области заболели более 1,5 тыс. человек
В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердили у 73 человек.
Эхо Москвы в Челябинске 02:19
Политика
В США намерены вернуть производство ряда лекарств на свою территорию
Вашингтон, 15 мая 2020, 06:46 — REGNUM США намереваются производить некоторые лекарства только на своей территории.
REGNUM вчера в 23:46
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Известия вчера в 20:54
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Происшествия
Экс-глава «Крымавтотранса» задержан за растрату 5 млн рублей
Симферополь, 14 мая 2020, 17:41 — REGNUM Бывшего руководителя госпредприятия «Крымавтотранс» подозревают в незаконном присвоении и растрате пяти миллионов рублей.
REGNUM вчера в 10:41
Игры
Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию
Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru вчера в 18:32
Культура
Сериал «Нормальные люди» ставит рекорды по просмотрам
Иногда случается неожиданное: экранизация романа молодой ирландской писательницы Салли Руни "Нормальные люди" (Normal People) ставит рекорд за рекордом.
Российская газета 13 мая в 10:37
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
Здоровье
Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы
Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику.
Новости Брянска вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Комсомольская правда вчера в 14:35
Биатлон
У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах
Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ вчера в 11:48
Армия и оружие
Американцы заявили об опасности российских систем РЭБ
Территория новостей вчера в 13:07
Происшествия
МЧС выявило 165 небезопасных домов престарелых с начала года
Москва, 15 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проверка противопожарного состояния около 1 тыс. домов-интернатов для престарелых и инвалидов показала, что 165 таких учреждений не соответствуют требованиям пожарной безопасности.
REGNUM 01:50
Авто
Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16
Общество
Власти Москвы сообщили о росте смертности на 3,7%
В первом квартале 2020 года смертность в Москве выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
РБК вчера в 21:01
Энергетика
Нефть преодолела отметку $31 за баррель
Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель.
REGNUM вчера в 15:18
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 13 мая в 21:12
Здоровье
Свердловский Роспотребнадзор призвал губернатора продлить особый режим
Глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских направил губернатору региона Евгению Куйвашеву документ, в котором призвал продлить режим самоизоляции и расширить список территорий, где введены ограничительные меры.
Уральский меридиан 02:03