Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что с 16 мая режим самоизоляции в регионе будет носить рекомендательный характер для всех, кроме пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями, передаёт РИА Новости.

В Ульяновской области режим самоизоляции смягчат после 16 мая

Политика Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий. 939

Политика Украина столкнулась с угрозой дефицита воды Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита. 78

Происшествия На Курильских островах обнаружили коронавирус Власти Южно-Курильского городского округа ввели режим ЧС на территории острова Шикотан (южные Курилы, Сахалинская область) в связи с выявлением там первого заражения коронавирусной инфекцией. 81

Здоровье Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса. 1,9K

Общество Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости". 1,5K

Футбол Клопп сделал выбор между Месси и Роналду Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, передает Freekickerz.

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 756

Игры Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.

Культура Сериал «Нормальные люди» ставит рекорды по просмотрам Иногда случается неожиданное: экранизация романа молодой ирландской писательницы Салли Руни "Нормальные люди" (Normal People) ставит рекорд за рекордом.

Здоровье Странная смерть в Брянске попала в коронавирусное расследование Медузы Как следует из расследования издания, врачи и демографы рассказали, на какой неделе эпидемии начали переполняться морги, кто принимает решения за патологоанатомов, почему случаи из регионов не попадают в общую статистику. 5

Биатлон У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».

Происшествия МЧС выявило 165 небезопасных домов престарелых с начала года Москва, 15 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проверка противопожарного состояния около 1 тыс. домов-интернатов для престарелых и инвалидов показала, что 165 таких учреждений не соответствуют требованиям пожарной безопасности. 1

Авто Tesla готовится обрушить цены на электрокары Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их. 18

Общество Власти Москвы сообщили о росте смертности на 3,7% В первом квартале 2020 года смертность в Москве выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Энергетика Нефть преодолела отметку $31 за баррель Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель. 1