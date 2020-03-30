Коронавирус
ИзвестияУльяновская область перейдет на режим самоизоляции из-за коронавируса
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении режима самоизоляции для граждан региона с целью борьбы с распространением коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram в понедельник, 30 марта.
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Политика
Рада назначила одесского экс-губернатора Степанова главой Минздрава
Парламент Украины со второй попытки назначил министром здравоохранения экс-главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 246 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Общество
ГД рассмотрит законопроекты о поддержке населения из-за коронавируса
Госдума 31 марта рассмотрит сразу в трех чтениях законопроекты о поддержке граждан и предпринимателей во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани
Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Общество
Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах
Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Здоровье
О 5 тысяч зараженных коронавирусом заявили в украинском регионе
Реальное число инфицированных коронавирусом в Закарпатском регионе может достигать 5 тысяч, заявил председатель областного совета Михаил Ривис.
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Общество
В Свердловской области ввели карантин из-за коронавируса
В Свердловской области ввели карантин из-за коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
Общество
Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине
В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
Экономика
ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
Общество
В Калининграде вводится всеобщий режим самоизоляции
Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.
Общество
Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана
Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России
Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
В Иванове уже 9 человек официально больны коронавирусом
На тематическом брифинге начальник регионального депздрава Артур Фокин отрапортовал, что в новосибирской лаборатории подтвердили еще два случая коронавируса.
Происшествия
Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе
Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
Общество
В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога
Из закрытого на карантин музея «Сингер Ларен» в голландском городе Ларен украли картину Винсента Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной», пишет AP.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Здоровье
В России умер еще один человек с коронавирусом
Жертвами болезни в России стали пожилые люди в возрасте 79 и 88 лет, у обоих была подтверждена пневмония.
Общество
В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции
Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Транспорт
Москвичам рассказали о правилах самоизоляции
Столичный градоначальник издал указ, согласно которому все москвичи должны самоизолироваться.
Общество
Вирусолог рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал о том, когда следует ждать пика заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19 в России.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти
Число заболевших коронавирусом продолжает расти.