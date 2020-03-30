Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении режима самоизоляции для граждан региона с целью борьбы с распространением коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram в понедельник, 30 марта.

Политика Рада назначила одесского экс-губернатора Степанова главой Минздрава Парламент Украины со второй попытки назначил министром здравоохранения экс-главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 246 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Общество ГД рассмотрит законопроекты о поддержке населения из-за коронавируса Госдума 31 марта рассмотрит сразу в трех чтениях законопроекты о поддержке граждан и предпринимателей во время пандемии коронавирусной инфекции.

Общество Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.

Общество В Калининграде вводится всеобщий режим самоизоляции Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Общество В Иванове уже 9 человек официально больны коронавирусом На тематическом брифинге начальник регионального депздрава Артур Фокин отрапортовал, что в новосибирской лаборатории подтвердили еще два случая коронавируса.

Политика Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века» Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.