Коронавирус

ИзвестияИзвестияУльяновская область перейдет на режим самоизоляции из-за коронавируса

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении режима самоизоляции для граждан региона с целью борьбы с распространением коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram в понедельник, 30 марта.
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Губернатор Сергей Морозов вводит в регионе режим самоизоляции

Ульяновская правда10:24

Самоизоляция: Ульяновск закрывается по «московскому» сценарию

Ульяновск онлайн10:37

В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех жителей

РИА Новости10:35

В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех

Медиа 7308:47

До 5 апреля Ульяновская область уходит в полную самоизоляцию

Первый ульяновский портал12:18

С 31 марта по 5 апреля 2020 года В Ульяновской области вводится режим самоизоляции

Mosaica.ru11:15

Губернатор Ульяновской области подписал указ о самоизоляции

Комсомольская правда11:36
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Политика

Рада назначила одесского экс-губернатора Степанова главой Минздрава

Парламент Украины со второй попытки назначил министром здравоохранения экс-главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 246 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 09:43
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Общество

ГД рассмотрит законопроекты о поддержке населения из-за коронавируса

Госдума 31 марта рассмотрит сразу в трех чтениях законопроекты о поддержке граждан и предпринимателей во время пандемии коронавирусной инфекции.
Известия 10:22
Общество

Роспотребнадзор напомнил правила использования масок из ткани

Многоразовые маски из тканых материалов можно использовать повторно только после обработки, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 01:00
Общество

Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.
Известия 09:27
Здоровье

О 5 тысяч зараженных коронавирусом заявили в украинском регионе

Реальное число инфицированных коронавирусом в Закарпатском регионе может достигать 5 тысяч, заявил председатель областного совета Михаил Ривис.
Live24 12:23
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

РИА Новости 11:52
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:16
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

В Свердловской области ввели карантин из-за коронавируса

В Свердловской области ввели карантин из-за коронавируса. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
Piter.tv 10:48
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

В режиме повышенной готовности, введённом Сергеем Собяниным с 5 марта, городские власти имеют право ограничить передвижение горожан во избежание распространения инфекции.
Вести Подмосковья 11:43
Экономика

ЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:21
Общество

В Калининграде вводится всеобщий режим самоизоляции

Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.
Вести Калининград 05:11
Общество

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
ТАСС 11:09
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:17
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru вчера в 05:12
Общество

В Иванове уже 9 человек официально больны коронавирусом

На тематическом брифинге начальник регионального депздрава Артур Фокин отрапортовал, что в новосибирской лаборатории подтвердили еще два случая коронавируса.
SM News 05:55
Происшествия

Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе

Смотрящий за Краснодарским краем пошел под суд за статус вора в законе.
Lenta.ru 12:22
Единоборства

Нурмагомедов допустил очередной перенос боя против Фергюсона

Известия 06:48
Общество

В Нидерландах из закрытого на карантин музея украли картину Ван Гога

Из закрытого на карантин музея «Сингер Ларен» в голландском городе Ларен украли картину Винсента Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной», пишет AP.
Полит.ру 10:54
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru 01:54
Здоровье

В России умер еще один человек с коронавирусом

Жертвами болезни в России стали пожилые люди в возрасте 79 и 88 лет, у обоих была подтверждена пневмония.
Daily 27 марта в 13:23
Общество

В Москве выплатят пособие всем безработным из-за режима изоляции

Власти Москвы выплатят пособие всем гражданам, оставшимся без работы из-за режима изоляции, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru вчера в 13:02
Транспорт

Москвичам рассказали о правилах самоизоляции

Столичный градоначальник издал указ, согласно которому все москвичи должны самоизолироваться.
Вести Подмосковья 03:56
Общество

Вирусолог рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал о том, когда следует ждать пика заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19 в России.
ФедералПресс 28 марта в 21:47
Общество

Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти

Число заболевших коронавирусом продолжает расти.
Первый канал 00:33
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Ульяновская область
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Субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Административный центр - город Ульяновск. Область на востоке граничит с Самарской областью, на юге - с Саратовской областью, на западе - с Пензенской областью и Республикой Мордовия, на севере - с Чувашской Республикой и Республикой Татарстан.
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