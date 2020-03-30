Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении с 31 марта по 5 апреля режима самоизоляции для жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех жителей

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