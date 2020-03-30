Коронавирус

АиФ УльяновскАиФ УльяновскВ Ульяновской области ввели режим повышенной самоизоляции

В организациях, которые продолжат работу, должны будут нанести специальную разметку и установить специальный режим допуска и нахождения в помещениях.
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