Коронавирус
ИА Красная ВеснаВ Ульяновской области ввели режим самоизоляции граждан
Указ о введении режима самоизоляции граждан региона, подписал Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 30 марта в своем Instagram. Ограничения будут действовать с 31 марта по 5 апреля.
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Общество
Мурманская область перешла на режим всеобщей самоизоляции
«Мурманская область переходит на режим самоизоляции, с 12:00 30 марта режим "сидим дома" распространяется на всех граждан», - говорится в сообщении.
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В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом
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Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
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В Москве 500 пациентов с коронавирусом лечатся на дому
В Москве более 500 человек, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19, оставили проходить лечение на дому.
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В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции
Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с коронавирусом.
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В Петербурге введен режим самоизоляции
В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
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Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
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Напомним, что на прошлой неделе наставник «Манчестер Сити» пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом в Каталонии.
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Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.
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Украинец Калиниченко назвал самую влиятельную секту в России
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко согласился, что в России вокруг красно-белых создается очень большая истерика, но она объяснима большой популярностью.
Общество
В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции
Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Политика
Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета
Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
Политика
Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Владимир Путин якобы в течение двух лет призывал его отменить антироссийские санкции.
Общество
Правительство установило максимальный размер пособия по безработице
Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
Общество
Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Финансы
Курс доллара на торгах поднялся выше 80 рублей
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 2,6 процента и превысил отметку в 80 рублей, сообщает агентство ТАСС.
Общество
Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Происшествия
В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина
Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
Общество
Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок
Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Общество
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области
Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Культура
Как научиться инвестировать? Бесплатные курсы на время самоизоляции
Если у вас давно не хватало времени, чтобы разобраться в инвестициях, то сейчас самое время досконально изучить матчасть.
Здоровье
В Италии зафиксирован спад роста заболеваемости коронавирусом
Руководитель инфекционного отдела Института здравоохранения Италии Франко Локателли сообщил, что зафиксирован рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране, пишут «Известия».
Гаджеты
Intel определился с анонсом настольных процессоров десятого поколения
Настольные процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S будут представлены 30 апреля, 29 марта сообщает информационный ресурс El Chapuzas Informatico.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Происшествия
В Москве на фоне карантина активизировались мошенники
В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции
В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.