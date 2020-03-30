Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Ульяновской области ввели режим самоизоляции граждан

Указ о введении режима самоизоляции граждан региона, подписал Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 30 марта в своем Instagram. Ограничения будут действовать с 31 марта по 5 апреля.
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Губернатор Сергей Морозов вводит в регионе режим самоизоляции

Ульяновская правда10:24

Самоизоляция: Ульяновск закрывается по «московскому» сценарию

Ульяновск онлайн10:37

В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех жителей

РИА Новости10:35

До 5 апреля Ульяновская область уходит в полную самоизоляцию

Первый ульяновский портал12:18

С 31 марта по 5 апреля 2020 года В Ульяновской области вводится режим самоизоляции

Mosaica.ru11:15

Губернатор Ульяновской области подписал указ о самоизоляции

Комсомольская правда11:36

В Ульяновской области с 31 марта введут режим полной домашней самоизоляции

ФедералПресс09:35
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Общество

Мурманская область перешла на режим всеобщей самоизоляции

«Мурманская область переходит на режим самоизоляции, с 12:00 30 марта режим "сидим дома" распространяется на всех граждан», - говорится в сообщении.
Общественное телевидение России 02:13
Происшествия

В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

RT на русском 06:52
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Общество

В Москве 500 пациентов с коронавирусом лечатся на дому

В Москве более 500 человек, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19, оставили проходить лечение на дому.
RT на русском 15:43
Общество

В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции

Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Ведомости 13:15
Политика

Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с коронавирусом.
Lenta.ru 14:31
Общество

В Петербурге введен режим самоизоляции

В Петербурге введен режим полной самоизоляции.
BFM.ru 13:49
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант 03:53
Футбол

Пеп Гвардиола: мы вернемся сильнее, добрее и немного толще

Напомним, что на прошлой неделе наставник «Манчестер Сити» пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом в Каталонии.
ODDS.ru 11:53
Здоровье

Врач рассказал о суперспособности коронавируса

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.
РИА Новости 12:40
Футбол

Украинец Калиниченко назвал самую влиятельную секту в России

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко согласился, что в России вокруг красно-белых создается очень большая истерика, но она объяснима большой популярностью.
ProstoProSport 13:01
Общество

В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции

Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.
Интерфакс - Россия 06:23
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Политика

Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета

Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
REGNUM 09:47
Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Владимир Путин якобы в течение двух лет призывал его отменить антироссийские санкции.
RT на русском 11:57
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Общество

Кабмин одобрил ужесточение наказания за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина.
Российская газета 03:46
Финансы

Курс доллара на торгах поднялся выше 80 рублей

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 2,6 процента и превысил отметку в 80 рублей, сообщает агентство ТАСС.
Рифей-Пермь 04:47
Общество

Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.
Газета.Ru 07:08
Происшествия

В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
REGNUM 14:16
Общество

Роспотребнадзор рассказал об использовании многоразовых масок

Роспотребнадзор напомнил российским гражданам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны.
Известия вчера в 22:24
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области

Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.
Екатеринбург-ТВ 10:03
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Культура

Как научиться инвестировать? Бесплатные курсы на время самоизоляции

Если у вас давно не хватало времени, чтобы разобраться в инвестициях, то сейчас самое время досконально изучить матчасть.
РБК 14:12
Здоровье

В Италии зафиксирован спад роста заболеваемости коронавирусом

Руководитель инфекционного отдела Института здравоохранения Италии Франко Локателли сообщил, что зафиксирован рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 13:57
Гаджеты

Intel определился с анонсом настольных процессоров десятого поколения

Настольные процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S будут представлены 30 апреля, 29 марта сообщает информационный ресурс El Chapuzas Informatico.
ИА Красная Весна вчера в 16:55
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Происшествия

В Москве на фоне карантина активизировались мошенники

В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 14:26
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 14:27
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