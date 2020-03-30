Указ о введении режима самоизоляции граждан региона, подписал Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 30 марта в своем Instagram. Ограничения будут действовать с 31 марта по 5 апреля.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Общество В Москве не продлевали режим всеобщей самоизоляции Информация о продлении действия указа мэра Москвы Сергея Собянина о режиме всеобщей самоизоляции до 14 апреля является неверной, заявил оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Политика Лавров и Помпео обсудили ситуацию с коронавирусом Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с коронавирусом.

Общество Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.

Здоровье Врач рассказал о суперспособности коронавируса Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.

Футбол Украинец Калиниченко назвал самую влиятельную секту в России Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко согласился, что в России вокруг красно-белых создается очень большая истерика, но она объяснима большой популярностью.

Политика Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

Политика Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Владимир Путин якобы в течение двух лет призывал его отменить антироссийские санкции.

Общество Правительство установило максимальный размер пособия по безработице Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.

Финансы Курс доллара на торгах поднялся выше 80 рублей Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 2,6 процента и превысил отметку в 80 рублей, сообщает агентство ТАСС.

Общество Собянин планирует ужесточить контроль за передвижениями граждан Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к концу недели могут быть активированы информационные системы, позволяющие жестче контролировать передвижения москвичей.

Происшествия В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.

Общество Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Губернатор подписал указ о введении карантина в Свердловской области Уральцы смогут выходить из дома только до аптеки и ближайшего продуктового.

Здоровье В Италии зафиксирован спад роста заболеваемости коронавирусом Руководитель инфекционного отдела Института здравоохранения Италии Франко Локателли сообщил, что зафиксирован рекордно низкое количество новых случаев заболевания коронавирусом в стране, пишут «Известия».

Гаджеты Intel определился с анонсом настольных процессоров десятого поколения Настольные процессоры Intel Core десятого поколения Comet Lake-S будут представлены 30 апреля, 29 марта сообщает информационный ресурс El Chapuzas Informatico.

Общество Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.