В Управлении делами президента России заявили, что названный американскими СМИ «информатором США» Олег Смоленков не является их сотрудником. Об этом 10 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Крылову.

В Управделами президента отреагировали на публикации о шпионе США

Политика Путин предложил три кандидатуры на должность главы Крыма Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера первого созыва Госсовета Владимира Константинова.

Политика Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.

Общество «Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.

Политика Надежда Савченко стала официально безработной Герой Украины, депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в центре Киева, ищет работу.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Происшествия Суд заочно арестовал братьев Ананьевых Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.

Политика Рада приняла закон об импичменте президента Украины Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Политика Кремль отреагировал на скандал со шпионом в Кремле Должность чиновника Олега Смоленкова, которого считают эвакуированным из России шпионом США, в Кремле не предполагала контактов с российским лидером Владимиром Путиным.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Армия и оружие ВМФ России получит десять атомных подводных лодок до 2024 года Заместитель министра добавил, что в 2020 году "Севмаш" должен передать ВМФ России атомную подводную лодку специального назначения "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".

Происшествия В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийствах охранников В Московской области арестован мужчина, обвиняемый в убийстве сотрудников частных охранных предприятий (ЧОП) и серии разбойных нападений на инкассаторов, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Политика На каких условиях Украина может сохранить транзит российского газа Новый раунд трёхсторонних консультаций по вопросу транзита российского газа через Украину состоится 19 сентября.

Технологии Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.

Здоровье В России растет число медицинских туристов из других стран Догузова отметила, что, по данным Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ), на лечение в Россию едут в основном граждане из стран СНГ.

Политика Передачу штабу Навального бланков для наблюдателей сочли преступлением Распоряжение о передаче пустых бланков наблюдателей от партии КПРФ на выборы 8 сентября штабу оппозиционера Алексея Навального является уголовным преступлением, заявил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

Политика Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.

Политика Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы» В чем обвинили главу пророссийской организации Председатель национального движения "Русофилы" Николай Малинов подозревается в шпионаже, сообщил во вторник, 10 сентября, глава болгарской прокуратуры Сотир Цацаров (его заявление цитируют ТАСС и портал "Русская Болгария").

Технологии Жители Москвы в 1,5 раза чаще пользуются мобильным интернетом в дороге В ходе опроса выяснилось, что пользователи мобильного интернета в возрасте 16-27 лет чаще всего в дороге слушают музыку онлайн и смотрят социальные сети (71% ответивших), а люди старше просматривают информацию в интернете (55%).

Политика США ввели санкции против двух сотрудников СК России США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.

Футбол Азар может дебютировать за «Реал» в матче с «Леванте» Азар после перехода из «Челси» в мадридский клуб еще не выходил на поле в официальных играх.

Происшествия Гендиректор «Дождя» рассказала о вызове на допрос в СК Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева сообщила, что Следственный комитет вызвал её на допрос.