Политика
ИзвестияВ Управделами президента отреагировали на публикации о шпионе США
В Управлении делами президента России заявили, что названный американскими СМИ «информатором США» Олег Смоленков не является их сотрудником. Об этом 10 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Крылову.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:20, Вашингтон
Экономика
США допускают введение санкций против «Роснефти»
В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
РИА Новости 05:59
Политика
Медведев прокомментировал положение России в G8
25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Общество
Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип
Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
Шоу-бизнес
Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре
В комментариях отметилась и Яна Рудковская. Она не сомневается, что Дима Билан устроит в Самаре лучший концерт в своей жизни.
Телепрограмма вчера в 23:11
Политика
На Украине не исключили ещё одного обмена с Россией до конца года
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.
RT на русском 01:51
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Общество
Климатологи прогнозируют в Москве теплую осень и задержку начала зимы
"Бабье лето, скорее всего, придет позже: как обычно, во второй половине сентября и начале октября, когда наступает период сухой и теплой погоды, который случается практически регулярно каждую осень", - сказал ученый.
ТАСС 07:46
Политика
Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента
По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Происшествия
Похитителя и убийцу ребенка приговорили к смертной казни в Китае
Согласно информации СМИ, Линя Юаньцзе приговорили к смертной казни, а его сообщник Чжао Юйхао получил наказание в виде пожизненного заключения.
iReactor 01:18
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости 08 сентября в 22:24
Происшествия
Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице
Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента республики в Ижевске, скончался.
РИА Новости 07:36
Экономика
Российский олигарх занялся марихуаной и заработал миллиард
Основу состояния бизнесмена составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf.
Lenta.ru 07:46
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Футбол
Около 200 болельщиков поддержат «Краснодар» в Базеле
Гостевую игру «Краснодара» против «Базеля» в Швейцарии в рамках группового этапа Лиги Европы посетят около 200 болельщиков российской команды.
Soccer.ru 06:55
Футбол
ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром ФНЛ Макаровым
В текущем сезоне Олимп-ФНЛ Макаров забил 8 голов. Он делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с нападающим «Торпедо» Иваном Сергеевым.
Sports.ru 06:55
Происшествия
СКР просит заочно арестовать братьев Ананьевых
Следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Коммерсантъ 07:58
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Футбол
Черчесов: Кутепов уже год почти не играет. Сейчас он в «Спартаке», пусть борется
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о матче 6-го тура квалификации Евро-2020 с Казахстаном (1:0), а также поделился мыслями о положении защитника Ильи Кутепова в «Спартаке».
Чемпионат 06:50
Армия и оружие
Сирия приготовилась к нападению Израиля
Сообщается, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску.
Lenta.ru 02:27
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество
В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро
Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Авто
Спортивный универсал Lada Vesta SW Sport замечен во время тестов
По фотографиям можно заметить, что спортивный универсал отличается обновленным обвесом, а также раздвоенным выхлопной системой и другими колесными дисками, а также меньшим дорожным просветом.
32CARS.ru 01:32
Авто
Mitsubishi Pajero заменят новой моделью
На домашнем рынке у Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition - в скором будущем модель покинет Японию.
Тарантас Ньюс вчера в 10:06
Технологии
В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы
Planet Today 06:36
Политика
Рада приняла закон о процедуре импичмента президента
Согласно закону Рада может устранить президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления.
РИА Новости 04:49