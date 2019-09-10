Политика

ИзвестияИзвестияВ Управделами президента отреагировали на публикации о шпионе США

В Управлении делами президента России заявили, что названный американскими СМИ «информатором США» Олег Смоленков не является их сотрудником. Об этом 10 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Елену Крылову.
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В управделами президента ответили на публикации об «агенте США» Смоленкове

РИА Новости04:43

В управделами президента прокомментировали публикации о «шпионе ЦРУ» в рядах ведомства

ТАСС04:28

В Управделами президента заявили, что Олег Смоленков у них не работал

Интерфакс04:20

Управделами президента опровергло работу в структуре «осведомителя ЦРУ»

РБК04:21

В управделами президента заявили, что у них не работал Олег Смоленков

RT на русском04:35

В управделами президента РФ ответили на вопрос об американском шпионе

URA.Ru04:25

В Управделами президента открестились от «агента США» Смоленкова

Национальная служба новостей05:02
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:20, Вашингтон
Экономика

США допускают введение санкций против «Роснефти»

В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
РИА Новости 05:59
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Медведев прокомментировал положение России в G8

25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.
Известия 07:39
Общество

Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип

Ранее клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва» достиг отметки в миллион дизлайков.
Lenta.ru вчера в 19:12
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Рудковская заявила, что Билан не имел права на ошибку в Самаре

В комментариях отметилась и Яна Рудковская. Она не сомневается, что Дима Билан устроит в Самаре лучший концерт в своей жизни.
Телепрограмма вчера в 23:11
Политика

На Украине не исключили ещё одного обмена с Россией до конца года

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.
RT на русском 01:51
Общество

В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:48
Общество

Климатологи прогнозируют в Москве теплую осень и задержку начала зимы

"Бабье лето, скорее всего, придет позже: как обычно, во второй половине сентября и начале октября, когда наступает период сухой и теплой погоды, который случается практически регулярно каждую осень", - сказал ученый.
ТАСС 07:46
Политика

Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента

По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.
Газета.Ru 06:21
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Происшествия

Похитителя и убийцу ребенка приговорили к смертной казни в Китае

Согласно информации СМИ, Линя Юаньцзе приговорили к смертной казни, а его сообщник Чжао Юйхао получил наказание в виде пожизненного заключения.
iReactor 01:18
Политика

Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости 08 сентября в 22:24
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Газета.Ru 04:51
Происшествия

Пытавшийся покончить с собой в Ижевске мужчина умер в больнице

Заслуженный научный деятель Удмуртии Альберт Разин, пытавшийся покончить с собой перед зданием парламента республики в Ижевске, скончался.
РИА Новости 07:36
Экономика

Российский олигарх занялся марихуаной и заработал миллиард

Основу состояния бизнесмена составляет пакет акций американского производителя марихуаны Curaleaf.
Lenta.ru 07:46
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Футбол

Около 200 болельщиков поддержат «Краснодар» в Базеле

Гостевую игру «Краснодара» против «Базеля» в Швейцарии в рамках группового этапа Лиги Европы посетят около 200 болельщиков российской команды.
Soccer.ru 06:55
Футбол

ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром ФНЛ Макаровым

В текущем сезоне Олимп-ФНЛ Макаров забил 8 голов. Он делит лидерство в гонке бомбардиров турнира с нападающим «Торпедо» Иваном Сергеевым.
Sports.ru 06:55
Происшествия

На Тайване мужчина женился на женщине с мертвым мозгом

Газета.Ru 07:58
Происшествия

СКР просит заочно арестовать братьев Ананьевых

Следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Коммерсантъ 07:58
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии»

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил официальному Тбилиси рассмотреть вступление в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии».
Московский Комсомолец 07:08
Футбол

Черчесов: Кутепов уже год почти не играет. Сейчас он в «Спартаке», пусть борется

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о матче 6-го тура квалификации Евро-2020 с Казахстаном (1:0), а также поделился мыслями о положении защитника Ильи Кутепова в «Спартаке».
Чемпионат 06:50
Армия и оружие

Сирия приготовилась к нападению Израиля

Сообщается, что Израиль обвиняет находящиеся в Сирии войска Ирана в ракетной атаке своих территорий и может в ответ ударить по Дамаску.
Lenta.ru 02:27
Финансы

Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Общество

В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро

Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Единоборства

Фергюсон назвал скучным бой Нурмагомедова с Порье

News.ru 03:40
Авто

Спортивный универсал Lada Vesta SW Sport замечен во время тестов

По фотографиям можно заметить, что спортивный универсал отличается обновленным обвесом, а также раздвоенным выхлопной системой и другими колесными дисками, а также меньшим дорожным просветом.
32CARS.ru 01:32
Авто

Mitsubishi Pajero заменят новой моделью

На домашнем рынке у Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition - в скором будущем модель покинет Японию.
Тарантас Ньюс вчера в 10:06
Технологии

В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы

Planet Today 06:36
Политика

Рада приняла закон о процедуре импичмента президента

Согласно закону Рада может устранить президента с поста в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления.
РИА Новости 04:49
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