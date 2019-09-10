Политика
Газета.RuВ управделами президента отреагировали на данные об «информаторе» США
Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали возможным информатором США, не являлся сотрудником управления. Об этом сообщает РИА "Новости". "Смоленков не являлся сотрудником управления делами президента РФ", - заявила она.
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Общество
Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг почти 830 см
ТАСС вчера в 20:57
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Происшествия
Гендиректора «Дождя» вызвали на допрос в СК
Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.
ТАСС вчера в 13:03
Хоккей
ЦСКА победил «Северсталь» в матче КХЛ
Московский ЦСКА нанес поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости вчера в 14:55
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Общество
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости 04:00
Экономика
В SWIFT не считают криптовалюты конкурентом. Их назвали бесполезными
Единственная криптовалюта, которая имеет какой-либо потенциал, это Libra от Facebook, считают в международной межбанковской системе SWIFT.
РБК 05:12
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Общество
Смольный предоставил новый участок под церковь вместо парка Малиновка
На строительство отводится 10 лет. Ранее храм собирались строить в парке Малиновка.
АБН 04:26
Финансы
Биржи АТР закрылись разнонаправленно на статистике из Китая
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника смешанной динамикой на фоне статистики из Китая, свидетельствуют данные бирж.
ПРАЙМ 05:16
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Происшествия
В Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой
Российская газета 02:41
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru вчера в 03:50
Общество
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности . Предупреждение действует до 10:00 10 сентября.
Коммерсантъ вчера в 02:52
Авто
Ferrari официально представила самый мощный серийный кабриолет в мире
По словам представителей марки, новинка является не только самым мощным серийным кабриолетом, из представленных на рыке, но и универсальным благодаря жесткой крыше с выдвижным механизмом, который складывает ее всего за 14 секунд.
32CARS.ru вчера в 08:05
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Гаджеты
Apple представит новые модели iPhone
ТАСС вчера в 20:03
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
Активисты Greenpeace заблокировали судно с углём в порту Гданьска
В Польше активисты Greenpeace заблокировали судно с углём, прибывшее в Гданьск из Мозамбика, после чего их задержали.
Клопс 03:49
Общество
Роскачество обнаружило в сухих завтраках опасный токсин
Роскачество в ходе проверки одного из самых популярных видов быстрых завтраков, шоколадных шариков, выяснило, что треть из проверенных торговых марок содержит токсины.
ТАСС вчера в 02:16
Происшествия
В Петербурге мужчина напал на сотрудника ДПС
В Петербурге мигрант напал на сотрудника ДПС. При себе у него не было документов, разрешающих пребывание в России.
АБН вчера в 13:46
Гаджеты
Oppo Reno Ace одним из первых получит Snapdragon 7 Series 5G и дисплей с частотой 90 Гц
В начале месяца появилась информация о том, что еще до конца года на рынке появится смартфон Oppo, который будет оснащен дисплеем с частотой обновления экрана, составляющей 90 Гц.
iXBT.com 03:10
Происшествия
В штабах Навального в пяти городах идут обыски
В штабах оппозиционного политика Алексея Навального в Перми, Самаре, Саранске, Уфе, Челябинске идут обыски.
Коммерсантъ 02:27
Армия и оружие
В Японии оценили пуски снарядов из КНДР
Правительство Японии прокомментировало новые пуски снарядов или ракет Северной Кореи в сторону Японского моря.
Газета.Ru вчера в 19:48
Политика
Косачёв призывает Болгарию «окститься»
В Совфеде обещают решительную защиту по всем линиям членам национального движения «Русофилы» в Болгарии.
REGNUM 01:47
Политика
Миллер: «Сила Сибири» даст газ в Китай 1 декабря
1 декабря 2019 года газ, безусловно, будет подан из России в Китай, заявил сегодня, 9 сентября, глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM вчера в 07:56