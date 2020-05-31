Коронавирус
РИА НовостиВ «Урале» рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Погребняка
Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк чувствует себя намного лучше, если повторный тест на коронавирусную инфекцию даст отрицательный результат, он будет выписан из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.
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Общество
ОАЭ направят два самолёта в Чечню и Дагестан с медицинским снабжением
RT на русском 17:00
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в насилии над детьми
В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет.
Известия 16:12
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Общество
Московскую соборную мечеть откроют 1 июня
Московскую соборную мечеть откроют для верующих 1 июня в тестовом режиме, заявил РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.
РИА Новости 14:31
Технологии
Жизнь Илона Маска: как мальчик из Африки стал надеждой Америки
Родина в Африке На Илона Маска помимо Соединенных Штатов могут претендовать ЮАР и Канада.
Московский Комсомолец 06:43
Политика
Рогозин заявил о спасении космонавтики от санкций шуткой про батут
Ранее 31 мая глава компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon вспомнил слова Рогозина о батуте и прокомментировал их словами «Батут работает!»
Известия 10:11
Здоровье
Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка
Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
Армия и оружие
Армия получит 76 модернизированных Су-34
До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия».
Подмосковье Сегодня 29 мая в 08:33
Футбол
Санчо призвал к правосудию в деле о гибели Джорджа Флойда
На 57-й минуте встречи 20-летний британец удвоил преимущество своей команды и после гола продемонстрировал майку с надписью Правосудие для Джорджа Флойда.
Советский спорт 14:32
Здоровье
178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области
На 31 мая в Ростовской области у 4 758 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:05
Общество
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 17:10
Общество
В Роспотребнадзоре призвали соблюдать социальную дистанцию в самолетах
Как сказала Попова, социальная дистанция, которая соблюдалась при входе в самолет, должна соблюдаться и при нахождении в самолете.
Российская газета 07:42
Общество
Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет
Слово и Дело 12:12
Гаджеты
В сети анонсировали цены на новые процессоры AMD серии Ryzen 3000XT
Стоимость новых процессоров компании AMD серии Ryzen 3000XT появилась на сайте французского интернет-магазина, сообщается 31 мая на сайте Materiel.net.
ИА Красная Весна 16:09
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Политика
Комиссия ООН не выявила нарушений в поставке РФ купюр для Ливии
Ранее в МИД РФ сообщили, что задержанные деньги необходимы Ливии для поддержания стабильного функционирования всей государственной экономики.
Деловое.ТВ 13:35
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года
С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.
Москва 24 17:03
Общество
Второй этап смягчения ограничений по коронавирусу стартует в Москве
Второй этап смягчения ограничений по коронавирусу стартовал в Москве.
ПРАЙМ 17:05
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 29 мая в 02:32
Политика
МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов накаляется
Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране серьёзно накалилась обстановка перед выборами президента.
RT на русском 15:59
Происшествия
240 человек задержаны в Чикаго во время беспорядков
В Чикаго правоохранители задержали 240 человек во время протестов, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Вести.Ru 16:55
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС
NASA сообщило, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на Международную космическую станцию.
RT на русском 16:45
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Общество
Песков рассказал о своих симптомах коронавируса
Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
BFM.ru 04:41
Общество
Вновь прекращен транзит через газопровод «Ямал — Европа»
ToDay News Ufa 29 мая в 04:28
Футбол
«Бавария» установила новый рекорд Бундеслиги
Футболисты мюнхенской "Баварии" установили новый рекорд результативности чемпионата Германии.
Газета.Ru вчера в 15:34
Энергетика
Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию
Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года.
Lenta.ru 15:50