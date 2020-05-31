Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк чувствует себя намного лучше, если повторный тест на коронавирусную инфекцию даст отрицательный результат, он будет выписан из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.

В «Урале» рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Погребняка

Происшествия В Петербурге задержали подозреваемых в насилии над детьми В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет. 7

Общество Московскую соборную мечеть откроют 1 июня Московскую соборную мечеть откроют для верующих 1 июня в тестовом режиме, заявил РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.

Политика Рогозин заявил о спасении космонавтики от санкций шуткой про батут Ранее 31 мая глава компании SpaceX Илон Маск после успешного запуска корабля Crew Dragon вспомнил слова Рогозина о батуте и прокомментировал их словами «Батут работает!» 6,3K

Здоровье Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу. 33

Армия и оружие Армия получит 76 модернизированных Су-34 До 2027 года на вооружение российских войск поступит партия новейших бомбардировщиков Су-34. Об этом пишет газета «Известия». 8

Футбол Санчо призвал к правосудию в деле о гибели Джорджа Флойда На 57-й минуте встречи 20-летний британец удвоил преимущество своей команды и после гола продемонстрировал майку с надписью Правосудие для Джорджа Флойда.

Общество В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 324

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев. 1,2K

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2020 года С наступлением первого летнего месяца в жизни россиян появилось множество изменений.

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 1,3K

Политика МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов накаляется Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране серьёзно накалилась обстановка перед выборами президента. 4

Происшествия 240 человек задержаны в Чикаго во время беспорядков В Чикаго правоохранители задержали 240 человек во время протестов, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Общество Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС NASA сообщило, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на Международную космическую станцию. 1

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 140