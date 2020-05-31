Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ «Урале» рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Погребняка

Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк чувствует себя намного лучше, если повторный тест на коронавирусную инфекцию даст отрицательный результат, он будет выписан из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.
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Игроки «Урала» сдали повторные тесты на коронавирус

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В «Урале» рассказали о состоянии здоровья Погребняка

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Результаты повторного тестирования «Урала» на коронавирус оказались отрицательными

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В «Урале» нет положительных тестов на коронавирус. Погребняк идет на поправку

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В «Урале» рассказали о состоянии здоровья Павла Погребняка

Чемпионат10:56

В «Урале» рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Погребняка

РИА Новости11:56
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
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Пенсионеры начнут получать дополнительные выплаты с 1 июня

Новые денежные выплаты начнут получать многие российские пенсионеры с 1 июня.
Primpress.ru 12:00
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Общество

В Белоруссии прошли пикеты в поддержку соперников Лукашенко на выборах

Сбор подписей на пикетах в поддержку выдвижения на пост главы государства кандидатом в президенты Светланы Тихановской и других претендентов проходит 31 мая в Белоруссии, передает ТАСС.
ИА Красная Весна 10:03
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Школьница «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге

Лжеминером оказалась 11-летняя девочка из деревни Барсуки, расположенной в Псковской области.
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Шоу-бизнес

«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым

Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
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Космос

Crew Dragon с экипажем на борту пристыковался к МКС

Вашингтон, 31 мая 2020, 17:23 — REGNUM Американский космический корабль Crew Dragon с экипажем на борту успешно пристыковался к Международной космической станции.
REGNUM 10:23
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Происшествия

В Ленобласти столкнулись восемь автомобилей

В числе восьми автомобилей, которые стали участниками ДТП, были два грузовика-лесовоза и шесть легковых автомобилей.
ТАСС 11:45
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Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии

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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли примирились ради дочери

Бред Питт и Анджелина Джоли ради 14-летней дочери Шайло позабыли о конфликте и объединились.
Gazeta.SPb вчера в 14:15
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
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Роскосмос планирует испытать две новые ракеты в 2020 году

Газета.Ru 05:42
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Политика

Песков рассказал, как пройдет Парад Победы

REGNUM 06:53
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
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Общество

В Оренбургской области продлили режим самоизоляции до 14 июня

Оперативный штаб по коронавирусной инфекции в Оренбургской области продлил ограничительные меры в регионе из-за коронавируса до 14 июня, сообщил губернатор области Денис Паслер.
РИА Новости 12:57
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
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Политика

Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
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Происшествия

В Новороссийске проверят информацию о жестоком избиении женщины

В Сеть попало видео с лежащей на земле жестоко избитой женщиной в Новороссийске.
Российская газета 12:17
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Общество

Вирусолог назвал строительные респираторы более эффективным средством защиты от коронавируса, чем маски

Саму вирусную частицу маска не задержит, слишком большие поры в ней.
Говорит Москва 11:01
Происшествия

Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР

Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
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Политика

Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
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Общество

Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
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Политика

Трамп анонсировал признание движения «Антифа» террористами

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией.
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Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
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Общество

Глава Роспотребнадзора исключила одномоментное снятие ограничений

Режим ограничений, который был введен в России в связи с распространением коронавируса COVID-19, одномоментно снят не будет.
РБК 12:41
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Кино

Джош Гад собрал актеров из «Властелина колец» в своем онлайн-шоу

Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", основанной на одноименном романе Дж. Р. Р. Толкина, согласились принять участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
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По секрету всему свету: 38 игр, которые выйдут на PlayStation 5

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Водители автобусов заблокировали КПП на границе Украины с Венгрией

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В Подмосковье разрешили ходить в храмы

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Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка

Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
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Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

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