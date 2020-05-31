Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк чувствует себя намного лучше, если повторный тест на коронавирусную инфекцию даст отрицательный результат, он будет выписан из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.

В «Урале» рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Погребняка

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