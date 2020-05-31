Коронавирус
РИА НовостиВ «Урале» рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Погребняка
Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк чувствует себя намного лучше, если повторный тест на коронавирусную инфекцию даст отрицательный результат, он будет выписан из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.
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Президент ФК «Урал» рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 Павла Погребняка
Европейско-Азиатские новости29 мая в 00:43
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Политика
Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
РИА Новости 09:17
Космос
«Роскосмос» поприветствовал запуск Crew Dragon
Представитель ведомства поприветствовал американских коллег и отметил, что успех миссии Crew Dragon откроет новой этап для развития пилотируемых полетов в мировой космической программе, программе МКС.
Известия вчера в 18:00
Шоу-бизнес
Настасья Шубская показала фото сразу после родов
Как на днях стало известно, Настасья Шубская – супруга знаменитого хоккеиста Александра Овечкина – осчастливила супруга, подарив ему второго сына, которого родила 27 мая нынешнего года.
Bimru.ru 08:46
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Армия и оружие
Ливийская армия нанесла авиаудар по позициям ПНС в районе Мисраты
Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесла удар по позициям войск Правительства национального согласия (ПНС) к югу от Мисраты, сообщает пресс-служба ЛНА 31 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 04:52
Авто
Kia готовится к премьере минивэна на базе нового Sorento
Компания Kia готовится к премьере нового семейства минивэнов Carnival, известных на североамериканском рынке под именем Sedona.
Motor 06:13
Кино
Как Клинту Иствуду удается сохранять бодрость в 90 лет
Иствуд снялся еще в двух фильмах Серджио Леоне - «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой», они образовали так называемую «долларовую трилогию», которая в конце концов была выпущена в США и быстро сделала суперзвездами как актера, так и режиссера (к которому потом Фонда и Бронсон, отвергшие роль Человека без имени, бросились сниматься уже сами).
Комсомольская правда вчера в 18:02
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Происшествия
В Дзержинске женщина родила ребенка на улице
В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета вчера в 07:14
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 06:38
Шоу-бизнес
Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей
Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
REGNUM 06:20
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Хоккей
Пятикратный чемпион России раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ
По словам Терещенко, новый регламент ударил по всем игрокам КХЛ. Он отметил, что многие хоккеисты не в восторге от потолка зарплат.
Газета.Ru 07:45
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Политика
Чехия рискует остаться без фермеров, если украинцы не вернутся
Как рассказал другой фермер, Павел Покорный, «ситуация с коронавирусом показала нам, что зависимость от украинской рабочей силы мгновенно может поставить производство на колени».
Украина.ру 10:12
Политика
Байден обошел Трампа по популярности
Бывший вице-президент США и кандидат Демократической партии на выборах главы государства 2020 года Джо Байден обошел действующего американского лидера Дональда Трампа по популярности.
Газета.Ru 10:08
Общество
Попова призвала не ждать одномоментного снятия ограничений
Ограничения, введенные в России в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, не будут сняты одномоментно.
Газета.Ru 11:12
Здоровье
Эксперты опровергли главные мифы о воде
Еще одним распространенным заблуждением является то, что человек состоит из воды на 70%.
Народные новости 07:36
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Футбол
«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным
РИА Новости 01:14
Общество
Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих
В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru вчера в 15:22
Энергетика
Белоруссия отказалась возвращать России долг за газ
Белоруссия отказалась возвращать России долг за газ в размере 165,57 миллиона долларов.
Lenta.ru 29 мая в 11:52