Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ «Урале» рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Погребняка

Нападающий екатеринбургского "Урала" Павел Погребняк чувствует себя намного лучше, если повторный тест на коронавирусную инфекцию даст отрицательный результат, он будет выписан из больницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба.
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Игроки «Урала» сдали повторные тесты на коронавирус

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Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
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российский футболист, нападающий клуба «Урал». Заслуженный мастер спорта России.
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