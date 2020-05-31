Коронавирус
Газета.RuВ «Урале» рассказали о состоянии здоровья Погребняка
Екатеринбургский "Урал" рассказал о состоянии здоровья футболиста Павла Погребняка, который заразился коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
Коммерсантъ 04:13
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Основатель компании SpaceX Илон Маск после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon пошутил в ответ на давнее высказывание главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.
Известия вчера в 23:10
Здоровье
Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи
Главный онколог Минздрава России рассказал о признаках рака кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:40
Общество
Поющий «Траву у дома» Илон Маск «взорвал» интернет
Слово и Дело 12:12
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Шоу-бизнес
Бросивший учебу сын Елены Яковлевой живет на деньги матери
Супруги воспитали единственного сына — Дениса, которому сейчас 27 лет.
Слово и Дело 07:04
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Политика
Трамп заявил о признании «Антифа» террористической организацией
США признают движение «Антифа» террористической организацией, заявил в воскресенье, 31 мая, президент страны Дональд Трамп.
Известия 12:49
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Армия и оружие
Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синая
Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи.
РИА Новости 06:39
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 13:21
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС вчера в 18:56
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли примирились ради дочери
Бред Питт и Анджелина Джоли ради 14-летней дочери Шайло позабыли о конфликте и объединились.
Gazeta.SPb вчера в 14:15
Общество
Названо наиболее эффективное средство защиты от коронавируса
Строительные респираторы — наиболее эффективное средство защиты от коронавируса, заявил ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью "Говорит Москва".
РИА Новости 12:47
Кино
Российский «Аванпост» откроет кинопрокат в Японии
Боевик российского режиссера Егора Баранова "Аванпост" станет одним из первых фильмов, который откроет японский прокат после пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня 13:20
Армия и оружие
В Иране назвали главную цель своей политики в отношении США
«Наша стратегия в отношении США — завершение мести за кровь Сулеймани», — цитирует его Tasnim.
REGNUM 07:52
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Политика
Трамп пригласит Путина на саммит G7
Дональд Трамп кардинально пересмотрел своё отношение к России. Глава Белого дома хочет пригласить Владимира Путина на саммит G7.
ТВ Центр 04:30
Общество
Свердловский губернатор ответил отчаявшейся матери больного ребенка
Жительница Свердловской области пожаловалась губернатору Евгению Куйвашеву на невозможность сделать операцию больному ребенку из-за ограничений по коронавирусу.
Уралинформбюро 11:28
Шоу-бизнес
Дочь певца Малинина намерена по суду получить от отца 15 млн рублей
Москва, 31 мая 2020, 13:20 — REGNUM 34-летняя дочь певца Александра Малинина Кира заявила в программе «Секрет на миллион», что намерена по суду получить от своего отца 15 миллионов рублей.
REGNUM 06:20
Политика
Песков рассказал, как пройдет Парад Победы
Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ.
REGNUM 06:53
Политика
В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»
REGNUM вчера в 10:36
Здоровье
В Пермском крае выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, 31 мая в Пермском крае еще у 57 человек обнаружили коронавирус.
КП - Пермь 03:58
Единоборства
Конфликт между Джоном Джонсом и UFC набирает обороты
FightTime.ru 06:23
Армия и оружие
На границе с Крымом пропал украинский военный
На украинском пункте пропуска «Чонгар» на государственной границе с Крымом пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
КП - Крым 10:22
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25