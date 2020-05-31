Екатеринбургский "Урал" рассказал о состоянии здоровья футболиста Павла Погребняка, который заразился коронавирусом.

В «Урале» рассказали о состоянии здоровья Погребняка

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