Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ «Урале» рассказали о состоянии здоровья Погребняка

Екатеринбургский "Урал" рассказал о состоянии здоровья футболиста Павла Погребняка, который заразился коронавирусом.
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Игроки «Урала» сдали повторные тесты на коронавирус

Матч ТВ11:41

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В «Урале» рассказали о состоянии здоровья Погребняка

Газета.Ru11:20

В «Урале» заявили, что заболевший коронавирусом Погребняк идёт на поправку

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В «Урале» нет положительных тестов на коронавирус. Погребняк идет на поправку

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Sport24.ru11:39

В «Урале» рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Погребняка

РИА Новости11:56
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Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи.
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