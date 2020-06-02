Общество

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Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре. Такое мнение высказал крупнейший совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов во вторник, 2 июня.
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Глава «Уральских авиалиний» назвал сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может возобновиться уже в «августе-сентябре», считает генеральный директор и крупнейший совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Об этом он рассказал в интервью РБК. По его прогнозу, это будет происходить постепенно, на первом этапе могут открыть страны СНГ.
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