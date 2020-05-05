Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на плакат в Усинске в республике Коми. На дом повесили поздравительный плакат в честь 9 мая с фотографией финна и финского пистолетом-пулемётом системы Аймо Лахти — Suomi-konepistooli M/31 (KP/-31, Suomi KP).

с чего всё началось

В Усинске, республика Коми, повесили плакат к 9 мая — на нем изображен финский солдат с оленем. Финляндия во Второй мировой войне сражалась на стороне Германии.

В Усинске к 9 мая повесили плакат с финским солдатом

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