Общество

ДождьДождьВ Усинске к 9 мая повесили плакат с финским солдатом

В Усинске, республика Коми, повесили плакат к 9 мая — на нем изображен финский солдат с оленем. Финляндия во Второй мировой войне сражалась на стороне Германии.
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с чего всё началось

Власти города в Коми сняли плакат в честь Дня Победы с финским солдатом

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на плакат в Усинске в республике Коми. На дом повесили поздравительный плакат в честь 9 мая с фотографией финна и финского пистолетом-пулемётом системы Аймо Лахти — Suomi-konepistooli M/31 (KP/-31, Suomi KP).
Говорит Москва03:36

Подробнее о событии

В Коми сняли баннер в честь Дня Победы с финским солдатом

РИА Новости09:09

В Усинске сняли плакат с фотографией финского солдата

Вести.Ru08:01

В Усинске сняли плакат, посвященный 9 мая, с изображением финского солдата

Комиинформ03:20

Мэр Усинска извинился за плакат с финским военным к Дню Победы

ИА БНК07:00

В Коми к 9 Мая повесили плакат с фотографией финского фашиста

Pro Город Сыктывкар05:45

Власти города в Коми сняли плакат в честь Дня Победы с финским солдатом

Говорит Москва03:36

В Усинске сняли баннер, на котором оказалось фото финского солдата

ТАСС07:24
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:32, Ашберн
Шоу-бизнес

Елена Степаненко потратила на преображение около миллиона рублей

Экспресс газета 04:53
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
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Экономика

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Комментирует президент «Опоры России» Александр Калинин.
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Эксперты рассказали, когда пещерные львы навсегда расстались со своими собратьями

Ученые утверждают, что пещерные львы Panthera leo spaelea могли отделиться от остальных подвидов около 500 000 лет назад и больше никогда не скрещиваться с ними.
Rusargument 17:10
Космос

Российский космический аппарат сделал снимок метанового пузыря подо льдом Байкала

Российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» проводит мониторинг скопления метана подо льдом озера Байкал.
Твой Иркутск 20:38
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
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Экономика

Фондовые индексы Dow Jones и S&P резко упали

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в конце апреля показали серьёзный рост, отыграв мартовское падение, произошедшее на фоне пандемии коронавируса.
News.ru 01:31
Музыка

Умер автор песен «Ласкового мая»

Инфорос 07:52
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Кино

В Белоруссии снимут сериал за $1,4 млн о достижениях страны

70% стоимости сериала будет выделено из государственного бюджета.
RuNews24.ru 01:54
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Общество

Минкомсвязь предлагает разрешить подписывать документы через «Госуслуги»

Минкомсвязь России предлагает в условиях пандемии разрешить россиянам совершать ряд сделок, авторизовавшись на портале "Госуслуги".
РИА Новости 19:00
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Здоровье

Врач заявил о странном симптоме у некоторых больных коронавирусом

Аргументы недели 10:47
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Политика

Киев попросил поставить в Берлине памятник погибшим на войне украинцам

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил немецкому коллеге Хайко Маасу, что Киев хотел бы увидеть в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне, сообщило украинское ведомство.
Взгляд.ру 18:55
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM 20:43
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Энергетика

Цена нефти марки Brent выросла более чем на 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла на 5,79% и достигла отметки $27,97 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
РБК 16:54
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Политика

Украина больше не желает вести переговоры с представителями ЛДНР

В Киеве заявили, что больше не желают вести переговоры с представителями непризнанных ДНР и ЛНР.
Московский Комсомолец 19:23
Авто

Покупка автомобиля после отмены самоизоляции станет невыгодной

Чтобы не переплачивать за машину, которая еще недавно стоила намного дешевле и наверняка вернется в прежний ценовой диапазон через несколько месяцев, лучше отказаться от ее покупки, по крайней мере, до конца года.
Автоновости дня 02:23
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Авто

За апрель в Индии не продали ни одного автомобиля

За апрель в стране не было продано ни одного автомобиля.
Pravda.Ru 09:45
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 02 мая в 01:02
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Музыка

Еще один клип Little Big преодолел рубеж в сто миллионов просмотров

Клип группы Little Big на трек GoBananas преодолел отметку в сто миллионов просмотров на ютьюбе, сообщается в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".
РИА Новости 17:10
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Спорт

Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге

Ирландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, известный по роли Григора Клигана в сериале «Игра Престолов», установил мировой рекорд в становой экипировочной тяге.
РБК 02 мая в 17:06
Общество

Снижается число заболевших коронавирусом в Свердловской области

Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили COVID-19 за сутки у жителей 10 территорий Свердловской области: Екатеринбург, Березовский, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Заречный, Ивдель, Карпинск, Кушва, Первоуральск и Полевский.
Kursk.com 04:06
Общество

Дворкович назвал сферы, которые будут востребованы после пандемии

Часть сфер станут более востребованны после пандемии коронавируса, заявил в интервью РБК бывший вице-премьер и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.
РИА Новости 10:22
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Общество

Режиссер Никита Михалков заявил о цензуре на телевидении

Газета отмечает, что некоторые выпуски программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» снимались с эфира и ранее. Это было в 2015-м и 2018 годах.
BFM.ru 02 мая в 14:49
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Общество

Минздрав заявил о сохранении части ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала "Россия 24" рассказал, как будут сниматься ограничительные меры.
Московский Комсомолец вчера в 12:53
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Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес вместо свадьбы устроила фотосессию на батуте

На фото, опубликованные исполнительницей в Instagram, радостная Джей Ло прыгает на батуте в белом платье, которое напоминает свадебное.
RuNews24.ru 20:13
Здоровье

В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом

В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:13
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Политика

Госдеп сообщил о «цунами» онлайн-антисемитизма в США

Госдепартамент США отмечает в стране "цунами" антисемитизма в интернете, связанного со вспышкой коронавируса, сообщил спецпосланник по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр.
РИА Новости 17:35
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Политика

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заведомо выиграл условное пари, предложенное ему послом Украины в ФРГ о возвращении Крыма в состав Украины, считает заместитель председателя Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.
РИА Новости 04:10
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская опровергла слухи о психическом заболевании сына

Продюсер, светская львица, звездная мама Яна Рудковская опубликовала в личном блоге пост, опровергающий слухи о заболевании ее маленького сына.
Летидор 05:04
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