Происшествия

РБКРБКСК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. 3 января издание «Вести» сообщило, что врач отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя. Данной ситуацией заинтересовался минздрав здравоохранения Приморья.
Читать в источнике
Комментировать247
с чего всё началось

Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме

Что беспокоило молодую маму, остается неизвестным. В регистратуре городской стоматологической поликлиники ее направили в кабинет к врачу, но тот отказал в экстренной помощи. Женщина потребовала оформить отказ письменно, а затем достала телефон и начала снимать убегающего врача на видео.
Вести.Ru10:59

Подробнее о событии

Российский врач избил мать с ребенком на руках

Lenta.ru12:30

В Приморье СК начал проверку из-за избиения матери с ребенком на руках

РИА Новости20:34

Следствием начата проверка по факту избиения врачом-стоматологом женщины с ребенком

ВЕСТИ: Приморье20:04

«Начал ломать ей пальцы»: стоматолог избил посетительницу в Уссурийске

РЕН ТВ14:45

Громким конфликтом в Уссурийске занялся Следственный комитет

Владивосток-Новости21:39

Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме

Вести.Ru10:59

Скандал в Приморье: мать ребёнка обвинила врача в нанесении побоев

Prim.News10:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:21, Ашберн
Шоу-бизнес

Курникова опубликовала милое видео с детьми от Иглесиаса

ТВ Центр 07:18
Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз родила первенца в 47 лет

Телеканал 360° 17:33
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru 01 января в 02:53
Политика

МИД России осудил убийство американцами иранского генерала Сулеймани

Россия рассматривает убийство главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде как авантюрный шаг, сообщает МИД РФ.
Московский Комсомолец 03:02
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо»

Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.
Metaratings 13:57
Политика

Трамп прокомментировал убийство Сулеймани

Дональд Трамп прокомментировал убийство Касема Сулеймани.
Ореанда-Новости 16:59
Кино

В киновселенной Marvel появится первый супергерой-трансгендер

Ранее сообщалось, что в этом фильме появятся первый глухой супергерой Marvel и первый супергерой-гомосексуал.
Газета Кемерова вчера в 23:20
Общество

В Багдаде подверглась авиаудару колонна иракского ополчения

Колонна автомобилей, в которой находились представители шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашд Аш-Шааби», была атакована с воздуха на севере Багдада, сообщает телеканал Al Arabiya.
РБК 19:10
Технологии

В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
RT на русском 19:17
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Энергетика

Транзит российского газа через Украину в 2019 году увеличился на 3%

Транзит российского газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в 2019 году увеличился на 3%, до 89,6 миллиарда кубометров, сообщила в пятницу компания "Укртрансгаз".
РИА Новости 06:15
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Спорт

Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски»

RT на русском 11:55
Политика

Кадыров прокомментировал убийство Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство генерала КСИР Касема Сулеймани американскими военными.
Аргументы и Факты 18:35
Космос

Телескоп «Хаббл» передал потрясающее фото спиральной галактики

Европейское космическое агентство (ЕКА) выложило в сети потрясающе красивую фотографию, которую сделал и передал телескоп «Хаббл».
Shraibikus News вчера в 06:19
Происшествия

У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу у побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
РИА Новости 19:39
Культура

Омский хор записал кавер-версию песни из «Ведьмака»

Русский народный хор из города Омска записал кавер-версию песни, которая используется в качестве темы в нашумевшем сериале «Ведьмак».
Дни24 12:30
Происшествия

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 04:50
Космос

Световой парус выровняли в ускоряющем лазерном луче

Физики создали маленький световой парус из дифракционных решеток, который самостоятельно смещается к центру ускоряющего лазерного луча.
N+1 30.12.19 в 19:02
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Российская газета 20:47
Армия и оружие

Сирийская армия освободила деревню Эт-Тах в провинции Идлиб

Войска Сирийской арабской армии (САА) освободили деревню Эт-Тах в провинции Идлиб в 45 км от города Идлиб — главного города Идлибской зоны деэскалации, сообщил полковник САА Мунзер Дашер журналистам.
REGNUM 21:45
Шоу-бизнес

Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина

Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Passion.ru 03:19
Кино

Определены самые ожидаемые фильмы 2020 года

Американский сервис по продаже билетов Fandango перечислил самые ожидаемые фильмы нынешнего года на основе опроса зрителей.
Мойка78 03:17
Кино

Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году

Отмечается, что в 2019 году доля российских фильмов в кинотеатрах страны была на уровне 23% от общего числа проданных билетов.
Газета.Ru 18:50
Футбол

Бенито стал частью киевского «Динамо»

Спорт день за днем 11:02
Футбол

В «Нижнем Новгороде» подтвердили переход полузащитника «Томи»

Как и анонсировал matchtv.ru, покинувший «Томь» полузащитник Николай Калинский продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде».
Sportbox.RU 12:25
Баскетбол

ЦСКА уступил «Панатинаикосу» в матче Евролиги

Советский спорт 14:35
Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Коммерсантъ 03:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное