Что беспокоило молодую маму, остается неизвестным. В регистратуре городской стоматологической поликлиники ее направили в кабинет к врачу, но тот отказал в экстренной помощи. Женщина потребовала оформить отказ письменно, а затем достала телефон и начала снимать убегающего врача на видео.

с чего всё началось

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. 3 января издание «Вести» сообщило, что врач отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя. Данной ситуацией заинтересовался минздрав здравоохранения Приморья.

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

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