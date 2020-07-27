Экономика
Piter.tvВ ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
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Музыка
Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля
ToDay News Ufa 14:04
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
В последний раз золото стоило больше 1910 долларов за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Вечерняя Москва вчера в 23:56
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском 13:22
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Кино
Продолжение «Соника в кино» выйдет в апреле 2022 года
Компания Paramount Pictures объявила о том, что кинокартина «Соник в кино 2» (Sonic the Hedgehog 2) выйдет 8 апреля 2022 года.
3DNews вчера в 16:48
Общество
Средний тестовый балл по ЕГЭ в 2020 году вырос, несмотря на пандемию
Средний тестовый балл по ЕГЭ в 2020 году вырос относительно результатов госэкзаменов с 2016 года, несмотря на онлайн-обучение из-за коронавируса.
Парламентская газета 05:33
Гаджеты
В Antutu составили портрет идеального смартфона 2020 года
Из отчета следует, что диагональ экранов Android-смартфонов продолжает увеличиваться, и сейчас три наиболее распространенных типа экрана имеют размеры 6,4, 6,3 и 6,5 дюйма, их совокупная доля составляет 45,7%, то есть почти половину.
Dgl.ru 07:40
Космос
Солнечная система вращается не вокруг Солнца
Японский планетолог уверяет, что мнение относительно того, что Земля вращается вокруг Солнца – ошибочно.
Территория новостей 11:48
Общество
Мишустин объявил о начале эксперимента во всех регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 11:27 — REGNUM В августе 2020 года во всех регионах России начнётся эксперимент.
REGNUM 04:27
Финансы
Аналитики не ожидают роста курса евро до 90 рублей
"Есть основания ожидать сильной инфляции доллара, поэтому инвесторы выбирают евро", — приводит "РИА Новости" слова эксперта.
Реальное время 12:15
Технологии
Роскосмос запустил приложение для отбора в отряд космонавтов
Госкорпорация Роскосмос разработала и запустила официальное приложение, которое будет работать с операционными системами iOS и Android.
МедиаПоток 04:31
Происшествия
В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
По решению Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга, на 2,5 тысячи рублей был оштрафован журналист "Медиазоны" Давид Френкель, который получил перелом руки в конфликте с полицейским во время голосования по поправкам в конституцию, передает РИА Новости.
Инфорос 09:23
Происшествия
Чиновник в Забайкалье подозревается в трудоустройстве «мёртвых душ»
В Забайкалье обвиняется директор госпредприятия и его бухгалтер в трудоустройстве «мёртвых душ».
Вестник 12:35
Финансы
Экономист посоветовал покупать валюту по 68-70 рублей
Рубль укрепился этим летом на фоне голосования по поправкам к Конституции РФ, но больше факторов для его поддержки в ближайшей перспективе нет.
Национальная служба новостей 07:46
Общество
Третий этап испытания вакцины против коронавируса начался в США
В США стартовал третий этап клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Life.ru 19:39
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 13:21
Здоровье
В Петербурге не подтвердили повторное заражение ребенка коронавирусом
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) Минздрава России не подтвердил случай повторного заражения COVID-19 ребенка, чей тест на коронавирус оказался положительным, когда он вновь попал в университетскую клинику после лечения этой инфекции и выписки с отрицательным результатом теста, сообщили РИА Новости в медучреждении.
РИА Новости 09:42
Армия и оружие
ВВС Индии получили от Франции первые пять истребителей Rafale
Нью-Дели, 27 июля 2020, 14:49 — REGNUM Первые пять истребителей французского производства Rafale получены военно-воздушными силами (ВВС) Индии.
REGNUM 07:49
Энергетика
Планы Европы по переходу на водородное топливо могут помешать окупаемости СП-2
По расчетам специалистов проект смог бы окупиться через 10 лет, однако намерения европейских стран по замещению газа водородом могут помешать планам аналитиков.
Экономика сегодня вчера в 10:17
Общество
Похолодание ожидается в Москве 31 июля
Температура воздуха в Москве понизится на 6—8 °C в пятницу, 31 июля, по сравнению с жаркой серединой недели.
RT на русском вчера в 19:03
Футбол
Парфёнов: «Думаю, Погребняк ещё даст свой максимум»
Думаю, он еще даст свой максимум, - заявил Парфёнов в интервью для программы «Футбол России».
Евро-футбол.ру 17:58
Общество
«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов
Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
Киберспорт
Разработчики Cyberpunk 2077 назвали The Last of Us Part II лучшей игрой года, но пользователи с ними не согласны
3DNews 09:40
Общество
Трамп заявил о радикальном снижении смертности от COVID-19 в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень смертности от COVID-19 в стране удалось радикально сократить по сравнению с весенним периодом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:04