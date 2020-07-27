В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян.

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Здоровье В Петербурге не подтвердили повторное заражение ребенка коронавирусом Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ) Минздрава России не подтвердил случай повторного заражения COVID-19 ребенка, чей тест на коронавирус оказался положительным, когда он вновь попал в университетскую клинику после лечения этой инфекции и выписки с отрицательным результатом теста, сообщили РИА Новости в медучреждении. 10

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Футбол Парфёнов: «Думаю, Погребняк ещё даст свой максимум» Думаю, он еще даст свой максимум, - заявил Парфёнов в интервью для программы «Футбол России».