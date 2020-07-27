Экономика

РБКРБКВ ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
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В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

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Россия оказалась в тисках коронавируса и падения цен на нефть — эксперты

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Аналитики ВЭБ.РФ оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы населения

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Экономисты оценили влияние господдержки на экономику России

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Эксперты оценили влияние властей на экономику России в кризис

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В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

РБКвчера в 22:33
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Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

РБК 25 июля в 13:55
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Армия и оружие

ДНР опровергает обвинения в нарушении перемирия

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня опровергло обвинения в нарушении перемирия.
Pravda.Ru 06:44
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Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
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Гаджеты

Пользователям Сети показали первые снимки дисплея iPhone 12

Фото с изображением дисплея смартфона можно было увидеть на китайской площадке Weibo. Диагональ экрана нового iPhone 12 составит 5,4 дюйма.
Экономика сегодня 03:21
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

РБК 07:47
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Общество

Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса

В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
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Армия и оружие

Появилось фото боевого лазера на подлодке США

Российская газета 03:41
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Общество

В Свердловской области продлили «режим повышенной готовности»

Екатеринбург, 27 июля 2020, 15:37 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил по 3 августа 2020 года действие мер, связанных с противодействием COVID-19.
REGNUM 08:37
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Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его

Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
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Происшествия

О готовившем теракт в Москве мужчине правоохранителям сообщил его брат

Брат готовившего массовое убийство в Москве террориста заявил, что уведомил правоохранителей о пропаже брата.
Газета.Ru 06:52
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Музыка

Фронтмен Little Big извинился перед Неттой Барзилай

Газета.Ru 07:16
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«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена

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Общество

Google заподозрили в незаконном сборе персональных данных австралийцев

Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей подала в суд на американскую корпорацию Google по подозрению в обмане пользователей с целью получения согласия на увеличение масштабов сбора и использования персональных данных для улучшения эффективности рекламы.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия

В Петербурге суд оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей

Дзержинский районный суд оштрафовал на 2,5 тысячи рублей журналиста Давида Френкеля за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке в Петербурге во время голосования по поправкам к конституции, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
РИА Новости 08:35
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Общество

Компания комика Михаила Галустяна обанкротилась

Жизнерадостного шоумена Михаила Галустяна подстерегла неприятность. Принадлежащая ему компания - «Вайзерлайф» обанкротилась.
Shraibikus News 07:11
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Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
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Происшествия

Похищенного у липчанина питона выпустили на Тракторном

По мнению следствия, девушка украла у своего сожителя не имущество или деньги, а тигрового питона.
ГТРК Липецк 05:57
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Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек

RT на русском 07:10
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Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

РИА Новости 08:28
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов показал поправившуюся Ксению Собчак

Bimru.ru 03:58
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Политика

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ

Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Газета.Ru 06:55
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Политика

МИД направил ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ

МИД направил посольствам США, Великобритании и Канады ноты протеста после того, как на зданиях вывесили флаги ЛГБТ, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев.
РИА Новости 08:23
Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
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Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
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Спорт

Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
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Происшествия

Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
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Политика

FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США

За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
Газета.Ru 07:09
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Культура

Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»

Известный российский телеведущий Леонид Якубович опроверг слухи о своем уходе из капитал-шоу "Поле чудес".
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Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
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