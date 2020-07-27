Экономика
РБКВ ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Происшествия
В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:33
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Общество
«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля
«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 24 июля в 11:37
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле
Почти 60 полицейских получили различные травмы во время беспорядков в американском Сиэтле.
Российская газета вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
Космос
Quanta Magazine (США): как климат Земли меняется естественным образом, и почему сейчас совсем иной случай (Quanta Magazine)
За свою историю Земля успела побыть снежным комом и теплицей.
ИноСМИ вчера в 17:05
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
Здоровье
Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Киселёва "Известиям": "Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения"
Известия вчера в 17:02
Футбол
Нападающий «Шахтера» Лисакович перейдет в «Локомотив»
Нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович перейдет в московский "Локомотив".
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия
В Саратове в Заводском районе нашли человеческие кости
При работах на траншее в Заводском районе были найдены человеческие останки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Саратов.Экспресс 00:35
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Греций.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Общество
В Кузбассе еще у 69 человек выявили коронавирус
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 3329 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался.
РИА Новости 00:46
Игры
Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos
Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
Дни24 вчера в 09:36
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
Футбол
В Москве закрыли на реконструкцию стадион «Торпедо»
Москва 24 вчера в 17:58
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа этого года.
Evo-rus.com вчера в 15:14
Гаджеты
Doom Eternal запустили на встроенной графике APU AMD Ryzen 7 4700G
Эксперты канала TechEpiphany Benchmarks на YouTube смогли запустить Doom Eternal на системе с гибридным процессором AMD Ryzen 7 4700G, который оснащён встроенной графической системой Vega 8. Новинка обеспечила запуск игры в разрешении Full HD с фреймрейтом 32-60 FPS на высоких настройках качества.
Игромания.ру вчера в 17:09
Технологии
Эксперт рассказал о новых интересных приложениях для смартфонов
В ближайшее время интересными будут проекты, связанные с телемедициной, и некоторые игровые сервисы, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
ПРАЙМ вчера в 19:04
Авто
Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe
Корейский автогигант Hyundai Motor представил спортивную версию обновленного кроссовера Santa Fe.
Новые автомобили вчера в 22:57
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» завоевали путевки в Лигу чемпионов
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" завоевали места в Лиге чемпионов по итогам чемпионата Англии.
Российская газета вчера в 14:02
Политика
Сбежавший в Россию соперник Лукашенко рассказал о своих планах
Сбежавший в Россию основатель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которого называли одним из основных соперников главы Белоруссии Александра Лукашенко в президентской гонке, рассказал в интервью Forbes о своих ближайших планах.
Lenta.ru вчера в 06:59
Происшествия
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Жительница США в парке американского Сан-Диего напала на незнакомого мужчину из-за того, что на нем не было медицинской маски.
Lenta.ru вчера в 23:01
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 25 июля в 12:44
Происшествия
Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
Известия 25 июля в 20:38
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19 в 12 раз, сообщается на портале MedicalXpress со ссылкой на Центры по контрою и профилактике заболеваний США.
РИА Новости вчера в 17:50