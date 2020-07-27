Экономика

РБКРБКВ ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
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Россия оказалась в тисках коронавируса и падения цен на нефть — эксперты

ИА Красная Весна02:07

Эксперты оценили влияние властей на экономику России в кризис

Уралинформбюро00:33

В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

РБКвчера в 22:33
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Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд

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Все ожидали, что мы финишируем шестыми или седьмыми.
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Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
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В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
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Продажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии

Во время пандемии россияне начали активнее потреблять виски, ром, текилу, а также горькие настойки.
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Украинским военным приказали прекратить огонь в Донбассе

«В соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, Командование Объединенных сил сообщает, что 26 июля 2020 года издан приказ Командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня»— говорится в заявлении.
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В Челябинской области умерли трое мужчин с коронавирусом

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