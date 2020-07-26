Экономика
РБКВ ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
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Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Происшествия
В Санкт-Петербурге обнаружили расчлененное тело женщины
В районе улицы Художников в Санкт-Петербурге обнаружено тело женщины без головы и конечностей, сообщает 27 июля РЕН ТВ.
Известия 00:24
Здоровье
Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки
Lenta.ru вчера в 13:21
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Робот «Федор» станет «тренером» для следующего космического робота
Робот "Федор" отправился в космос 22 августа 2019 года на космическом корабле "Союз МС-14".
РИА Новости вчера в 20:21
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Здоровье
В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердился у 135 человек
В Челябинской области за сутки выявлено 135 заболевших коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе заразились 11 163 человека.
Znak.com вчера в 02:40
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Фильм «Альфаромео» выиграл главный приз фестиваля «Горький fest»
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Открытый Нижний 24 июля в 06:23
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В Британии оценили российский флот
Lenta.ru 00:56
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа этого года.
Evo-rus.com вчера в 15:14
Экономика
РБК: «Газпром» купил последнего крупного подрядчика на газовом рынке
Прошлой осенью «Газпром» купил другого своего крупного подрядчика — компанию «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга за 75 млрд рублей.
BFM.ru 25 июля в 12:14
Транспорт
Терминал D аэропорта Шереметьево возобновил работу
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Авто
В Уфе ещё одна партия автомобилей должников уйдёт с молотка
Одним из самых дорогих автомобилей, который уйдет с молотка, является внедорожник Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с начальной ценой в 1 269 200 рублей.
SpeedMe 00:11
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Футбол
Леонид Слуцкий: Когда переходил в «Рубин», очень рисковал своей репутацией
Считаю, что я очень сильно рисковал своей тренерской репутацией. Я и так не сильно высоко себя оцениваю.
Bookmaker-ratings.ru 00:53
Шоу-бизнес
Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста
Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия вчера в 21:22
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер Сити» и вышел в Лигу чемпионов
«Лестер Сити» завершил сезон, находясь на пятом месте в турнирной таблице, и сыграет в Лиге Европы.
Rambler News Service вчера в 13:28
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Гаджеты
Asus выпустила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3
Тайваньская транснациональная компания Asus, специализирующаяся на компьютерной электронике, представила игровой смартфон под названием ROG Phone 3, который обладает действительно шикарными характеристиками, прежде всего для геймеров.
News-24.ru 24 июля в 07:00
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 25 июля в 07:07
Происшествия
В Новосибирской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:33
Футбол
Футболист Смольников перешел из «Зенита» в «Краснодар»
В составе команды Смольников стал трехкратным чемпионом России, выиграл два кубка и один суперкубок страны, провел более 140 матчей и забил восемь голов.
Известия вчера в 19:14
Армия и оружие
Великобритания анонсировала истребитель нового поколения
ВВС Великобритании опубликовали в Twitter проморолик истребителя «следующего» (шестого) поколения. Самолет получил название Tempest.
Известия вчера в 19:49
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 25 июля в 10:11
Общество
В Кузбассе еще у 69 человек выявили коронавирус
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 3329 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался.
РИА Новости 00:46
Футбол
РФС подписал соглашения о сотрудничестве с шестью регионами
Российский футбольный союз (РФС) подписал соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Министерством спорта, а также администрациями и Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей.
Спорт день за днем 25 июля в 11:14
Экономика
Мишустина предупредили о рисках отмены ЕНВД
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена единого налога на вменённый доход (ЕНВД) давно назрела, с 2021 года этого налога не станет.
REGNUM 24 июля в 08:15
Общество
В России начинаются клинические испытания вакцины от коронавируса
Уже с 27 июля добровольцы начнут испытывать вакцину от коронавируса, разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Росбалт вчера в 17:50
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Наталья Штурм сообщила, что сын Бари Алибасова готов похоронить отца
По словам певицы, Алибасов-младший "заигрался" до такой степени, что действительно готов похоронить отца, "лишь бы не вылезать из телевизора".
РЕН ТВ вчера в 22:57