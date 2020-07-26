Экономика

РБКРБКВ ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
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России пора применять другие инструменты господдержки

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Эксперты оценили влияние властей на экономику России в кризис

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В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян

РБКвчера в 22:33
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Считаю, что я очень сильно рисковал своей тренерской репутацией. Я и так не сильно высоко себя оцениваю.
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Сто девять случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 42 человека, скончались еще четверо, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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В составе команды Смольников стал трехкратным чемпионом России, выиграл два кубка и один суперкубок страны, провел более 140 матчей и забил восемь голов.
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В Кузбассе еще у 69 человек выявили коронавирус

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Уже с 27 июля добровольцы начнут испытывать вакцину от коронавируса, разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».
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Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
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