Экономика
РБКВ ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
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Происшествия
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
РИА Новости вчера в 22:38
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Здоровье
В России возросла выявляемость случаев сахарного диабета
В 2019 году число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27% по сравнению с показателями 2010 года.
RT на русском вчера в 23:00
Экономика
В Югре появится производство средств индивидуальной защиты
Экспертный совет фонда под председательством заместителя губернатора региона Алексея Забозлаева одобрил заявку предприятия "Сибирские просторы" на получение льготной финансовой поддержки для организации производства средств индивидуальной защиты в Сургуте.
РИА Новости 02:15
Спорт
Far Cry 6 получит поддержку 4K на PS4 Pro, PS5, Xbox One X, Xbox Series X и PC
В трейлере игры было указано, что режим в формате 4K Ultra HD будет доступен только на Xbox One X и Xbox Series X. Дело в том, что 4K Ultra HD – это термин для описания поддержки 4K, который используется только на платформе от Microsoft, потому подобного уточнения для других консолей создатели ролика не добавили.
Cyber.sports.ru 24 июля в 13:43
Наука
Робот-лаборант сможет помогать ученым выращивать нейроны
ToDay News Ufa вчера в 07:57
Общество
Забайкальский школьник набрал 99 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам
Чита, 27 июля 2020, 09:26 — REGNUM Несмотря на сложности, связанные с экстренным переходом на дистанционное обучение из-за мировой эпидемии коронавируса, выпускник многопрофильного лицея Забайкальского государственного университета Денис Храмов на 99 баллов написал ЕГЭ по физике.
REGNUM 02:26
Политика
Соловьев раскритиковал действия Зеленского во время теракта в Луцке
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев выступил с критикой действий Владимира Зеленского и спецслужб Украины во время захвата заложников террористом в Луцке.
VSE42.RU вчера в 23:58
Транспорт
Международный терминал D «Шереметьево» возобновил работу
В конце января "Шереметьево" из-за коронавируса перевел в терминал F все международные рейсы из терминала D, все внутренние – в терминал B. Временно закрытыми остаются терминалы E и F. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, рейсов из терминала в ближайшие дни не планируется: 1 августа в России частично возобновится международное авиасообщение.
Ведомости 02:06
Общество
В России выделят 5 млрд рублей на жилье для молодых семей
Neva.Today вчера в 10:20
Здоровье
Названо в разы увеличивающее риск смерти при COVID-19 заболевание
Диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз.
Газета.Ru 01:32
Гаджеты
Nubia представила роутер Red Magic Wi-Fi 6 Gaming Router
Компания Nubia представила новый маршрутизатор под названием Red Magic Wi-Fi 6 Gaming Router.
ITZine.ru 02:32
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
Стоит отметить, что пособие получат не все семьи. Речь идет только о тех семьях, где один или оба родители лишились работы.
Лезги газет 01:37
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ru 25 июля в 11:37
Экономика
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей В правительстве возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
Кино
В США скончался актер Джон Сэксон
За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ru вчера в 10:01
Игры
GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени.
Sibnet Новости 24 июля в 04:19
Армия и оружие
На Украине призвали Запад наказать Крым за строительство кораблей
На Украине, по обыкновению, негативно восприняли визит Путина в российский регион.
Утро.ru вчера в 05:55
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК вчера в 02:16
Общество
Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 27 млн
Российские специалисты провели в общей сложности 27,1 млн тестов на COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Газета.Ru 02:12
Технологии
Гонка вакцин от коронавируса грозит миру серьезными проблемами
Как сообщает ToDay News Ufa, разработка вакцин от коронавируса внезапно из защиты здоровья превратилась в политическую гонку, среди крупнейших мировых держав.
ToDay News Ufa 02:15
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Пополневшую невесту Козловского попросили не худеть после родов
Подписчики засыпали звезду комплиментами и призвали ее никогда не худеть.
Народные новости 24 июля в 12:25
Экономика
Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза
В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
ТАСС 25 июля в 13:47
Футбол
Сарри обратился к игрокам «Ювентуса» после победы в чемпионате Италии
Если футболисты «Ювентуса» победили вместе со мной, который не выиграл ранее ничего, то они действительно звёзды мирового масштаба.
ГЛАС.RU вчера в 22:49