В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян.

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Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. 509

Армия и оружие В Донбассе вступили в силу дополнительные меры прекращения огня Позже в штабе операции Объединенных сил Украины сообщили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.

Армия и оружие Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies. 6

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Общество В ФРГ введут обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну Министерство здравоохранения Германии введет обязательные тесты на коронавирус для граждан, которые возвращаются из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 23

Происшествия Дело экс-чиновника Минпромторга, обвиняемого в коррупции и злоупотреблениях, рассмотрят в Хабаровске Верховный суд (ВС) рассмотрел ходатайство защиты бывшего директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина об изменении территориальной подсудности уголовного дела: передачи его из Центрального райсуда Хабаровска в Таганский суд Москвы.

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,2K

Игры Какие визуальные технологии разработали для ролевой игры «Project Athia» Технологические новшества заключаются в том, что ролевая игра «Project Athia» будет поддерживать световые эффекты с трассировкой лучей на компьютерах и PlayStation 5.

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