Экономика
Piter.tvВ ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
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Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о сумме трансфера Ловрена
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев опроверг появившуюся в СМИ информацию о сумме трансфера хорватского защитника Деяна Ловрена.
Газета.Ru 14:53
Общество
В ООН сообщили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками
«На наши улицы, пляжи и океан обрушилась волна отходов COVID-19, включая пластиковые маски для лица, перчатки, бутылки с дезинфицирующим средством для рук и пищевую упаковку»,— сообщили в ЮНКТАД.
Коммерсантъ 17:30
Общество
В Приморье за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре пациента с коронавирусом за сутки впервые умерли в Приморье, общее число заболевших достигло 6,5 тысячи, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:28
Футбол
Пеле поздравил Роналду и «Ювентус» с победой в Серии А
«Ювентус» стал чемпионом Италии в девятый раз подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020).
Чемпионат 18:33
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Экономика
Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств
В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия 20:00
Футбол
«Верона» проиграла «Лацио» в матче чемпионата Италии
Известия вчера в 16:44
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Армия и оружие
В Донбассе вступили в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции Объединенных сил Украины сообщили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Армия и оружие
Иран отбуксировал модель американского авианосца в Ормузский пролив
Иран отбуксировал недавно построенную модель американского авианосца типа Нимиц из порта Бендер-Аббас в Ормузский пролив, сообщило АР со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar Technologies.
Интерфакс 03:20
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 13:21
Армия и оружие
Появилось фото боевого лазера на американской подлодке
На фото АПЛ Minnesota, выложенном ВМС США, заметили интересную деталь. На груди одного из подводников запечатлено необычное оружие.
Территория новостей 12:22
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК 25 июля в 13:55
Общество
В ФРГ введут обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну
Министерство здравоохранения Германии введет обязательные тесты на коронавирус для граждан, которые возвращаются из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Радио Маяк 13:59
Общество
Прокуроры потребовали не освобождать россиянку Осипову из тюрьмы в США
Прокуроры требуют не освобождать осужденную в США россиянку Богдану Осипову.
Известия 19:16
Армия и оружие
Турция усилила свою ПВО на авиабазе Аль-Ватыя в Ливии
Актуальные Новости 22:04
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
Происшествия
Дело экс-чиновника Минпромторга, обвиняемого в коррупции и злоупотреблениях, рассмотрят в Хабаровске
Верховный суд (ВС) рассмотрел ходатайство защиты бывшего директора департамента Минпромторга Владимира Потапкина об изменении территориальной подсудности уголовного дела: передачи его из Центрального райсуда Хабаровска в Таганский суд Москвы.
Коммерсантъ 17:57
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец 00:22
Кино
Умерла 104-летняя актриса из «Унесённых ветром» Оливия де Хэвилленд
Оливия де Хэвилленд была одной из самых востребованных актрис в Голливуде в 30 — 40-х годах прошлого века.
Говорит Москва вчера в 13:18
Игры
Какие визуальные технологии разработали для ролевой игры «Project Athia»
Технологические новшества заключаются в том, что ролевая игра «Project Athia» будет поддерживать световые эффекты с трассировкой лучей на компьютерах и PlayStation 5.
Ридус 21:08
Происшествия
Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве.
Коммерсантъ 12:26
Футбол
Московское «Динамо» объявило об уходе семи футболистов
РИА Новости 02:59
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
Космос
Физики уточнили постоянную Хаббла и возраст Вселенной
Американские и британские физики, используя известные расстояния от Земли до пятидесяти галактик, уточнили значение постоянной Хаббла, использующейся в расчетах возраста Вселенной, который, в соответствии с новыми данными, составляет 12,6 миллиардов лет.
РИА Новости 11:16