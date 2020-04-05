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РИА НовостиРИА НовостиВ ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
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