Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.

В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

Общество Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

Общество Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.

Гаджеты Представлена видеокарта GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX имеет тактовую частоту – 1 590 МГц, что немного меньше от более производительных ускорителей, потому как это уменьшенный форм-фактор.

Экономика Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

Общество Депутаты Приморья утвердили штрафы для нарушителей самоизоляции Депутаты законодательного собрания Приморья на внеочередном заседании в понедельник внесли изменения в краевой закон об административных правонарушениях, согласно которым нарушителей режима повышенной готовности могут оштрафовать от 3 до 5 тысяч рублей.

Общество В Брянске коронавирус выявили еще у 5 человек На сегодняшний день, на 6 апреля 2020 года, на территории Брянского региона подтверждено ещё пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Политика В США и Канаде допустили введение пошлин на российскую нефть Вашингтон и Оттава обсуждают возможность введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра канадской провинции Альберта Джейсона Кенни.

Экономика Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.

Общество Генсек ООН: в мире произошла вспышка домашнего насилия из-за карантина Гутерреш подчеркнул, что по мере усиления экономического и социального давления и страха из-за вспышки COVID-19 в последние недели в мире растет количество случаев насилия в семье.

Здоровье До 43 выросло число больных коронавирусом в Бурятии Количество больных коронавирусом в республике растёт на глазах В Бурятии на 8 часов утра 6 апреля зарегистрировано уже 43 лабораторно подтверждённых в ФБУН "Вектор" (Новосибирск) случаев заражения COVID-2019.

Общество В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".

Общество В Китае за сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом Один человек скончался от COVID-19 в материковой части Китая за минувшие сутки, выявлено 39 новых случаев заражения, 38 из них завозные, выздоровели 11 пациентов, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Футбол Смолов объяснил возвращение в Россию Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.

Общество Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Экономика Цены на новое жильё в России могут упасть на 30% Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Политика В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях» Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.

Гаджеты Рассекречено число камер у iPhone 12 Известно, что Apple не хочет откладывать презентацию и начало продаж iPhone 12, поэтому инженерная команда Apple, лишенная возможности прилетать в Китай для контроля производства, работает дистанционно, использует видеозвонки.