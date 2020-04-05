Коронавирус
РИА НовостиВ ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке
Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
Читать в источнике
Оценить244
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 01:59, Ашберн
Общество
Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска
После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
Общество
Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Общество
В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу
Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
Гаджеты
Представлена видеокарта GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6
Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX имеет тактовую частоту – 1 590 МГц, что немного меньше от более производительных ускорителей, потому как это уменьшенный форм-фактор.
Общество
Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Экономика
Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России
Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Депутаты Приморья утвердили штрафы для нарушителей самоизоляции
Депутаты законодательного собрания Приморья на внеочередном заседании в понедельник внесли изменения в краевой закон об административных правонарушениях, согласно которым нарушителей режима повышенной готовности могут оштрафовать от 3 до 5 тысяч рублей.
Общество
В Брянске коронавирус выявили еще у 5 человек
На сегодняшний день, на 6 апреля 2020 года, на территории Брянского региона подтверждено ещё пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Политика
В США и Канаде допустили введение пошлин на российскую нефть
Вашингтон и Оттава обсуждают возможность введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра канадской провинции Альберта Джейсона Кенни.
Экономика
Перечислены меры поддержки столичного бизнеса
Первый пакет мер поддержки бизнеса был принят 24 марта.
Экономика
Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов
Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Общество
Генсек ООН: в мире произошла вспышка домашнего насилия из-за карантина
Гутерреш подчеркнул, что по мере усиления экономического и социального давления и страха из-за вспышки COVID-19 в последние недели в мире растет количество случаев насилия в семье.
Авто
Зачем нужна LADA Vesta, когда есть такой Mercedes-Benz C-Class?
Речь идёт о Mercedes-Benz в кузове W203, который имеет довольно обширную линейку двигателей.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали
Кино
Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина
В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.
Здоровье
До 43 выросло число больных коронавирусом в Бурятии
Количество больных коронавирусом в республике растёт на глазах В Бурятии на 8 часов утра 6 апреля зарегистрировано уже 43 лабораторно подтверждённых в ФБУН "Вектор" (Новосибирск) случаев заражения COVID-2019.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Общество
В Китае за сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Один человек скончался от COVID-19 в материковой части Китая за минувшие сутки, выявлено 39 новых случаев заражения, 38 из них завозные, выздоровели 11 пациентов, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Футбол
Смолов объяснил возвращение в Россию
Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Армия и оружие
Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии
Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
Происшествия
Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Гаджеты
Рассекречено число камер у iPhone 12
Известно, что Apple не хочет откладывать презентацию и начало продаж iPhone 12, поэтому инженерная команда Apple, лишенная возможности прилетать в Китай для контроля производства, работает дистанционно, использует видеозвонки.
Технологии
Ученые разгадали тайну «красного веера» в небе над Японией
Астрономам удалось разгадать загадку "красного веера", появившегося более 1,4 тысячи лет назад в небе над Японией, об этом сообщается в публикации на сайте культурологических и социальных наук Университета перспективных исследований (SOKENDAI) в Хаяме.