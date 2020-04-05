Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
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Раскрыты подробности нападения на российских журналистов в Нью-Йорке

Известиявчера в 21:04

В Нью-Йорке журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы

Комсомольская правдавчера в 15:39

В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

РИА Новостивчера в 18:03

Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке

Lenta.ruвчера в 16:58

Медики больницы Нью-Йорка напали на русских журналистов: Говорили с сокурсником главврача Коммунарки

Царьградвчера в 16:12

Сотрудники больницы в Нью-Йорке напали на съемочную группу ВГТРК

ТАССвчера в 19:30

Журналистов ВГТРК «атаковали» в больнице Нью-Йорка

Газета.Ruвчера в 15:17
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Общество

Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости вчера в 19:21
Общество

Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Известия 00:00
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия 04 апреля в 16:23
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна вчера в 13:18
Гаджеты

Представлена видеокарта GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6

Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX имеет тактовую частоту – 1 590 МГц, что немного меньше от более производительных ускорителей, потому как это уменьшенный форм-фактор.
The GEEK 04 апреля в 05:06
Общество

Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 23:41
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ вчера в 11:48
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 03 апреля в 16:12
Общество

Депутаты Приморья утвердили штрафы для нарушителей самоизоляции

Депутаты законодательного собрания Приморья на внеочередном заседании в понедельник внесли изменения в краевой закон об административных правонарушениях, согласно которым нарушителей режима повышенной готовности могут оштрафовать от 3 до 5 тысяч рублей.
РИА Новости 01:21
Общество

В Брянске коронавирус выявили еще у 5 человек

На сегодняшний день, на 6 апреля 2020 года, на территории Брянского региона подтверждено ещё пять случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета "Авангард" Климовского района Брянской области 01:56
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Политика

В США и Канаде допустили введение пошлин на российскую нефть

Вашингтон и Оттава обсуждают возможность введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра канадской провинции Альберта Джейсона Кенни.
РИА Новости 04 апреля в 14:34
Экономика

Перечислены меры поддержки столичного бизнеса

Первый пакет мер поддержки бизнеса был принят 24 марта.
Вечерняя Москва 00:56
Экономика

Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов

Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Известия вчера в 10:47
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Общество

Генсек ООН: в мире произошла вспышка домашнего насилия из-за карантина

Гутерреш подчеркнул, что по мере усиления экономического и социального давления и страха из-за вспышки COVID-19 в последние недели в мире растет количество случаев насилия в семье.
Аргументы недели 01:11
Авто

Зачем нужна LADA Vesta, когда есть такой Mercedes-Benz C-Class?

Речь идёт о Mercedes-Benz в кузове W203, который имеет довольно обширную линейку двигателей.
Car.ru вчера в 04:50
Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском вчера в 15:53
Кино

Опубликован трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

В Сети появился трейлер «Джентльменов» режиссера Гая Ричи, переведённый и озвученный Дмитрием Пучковым, известным как Гоблин.
Inc-news.ru вчера в 15:55
Здоровье

До 43 выросло число больных коронавирусом в Бурятии

Количество больных коронавирусом в республике растёт на глазах В Бурятии на 8 часов утра 6 апреля зарегистрировано уже 43 лабораторно подтверждённых в ФБУН "Вектор" (Новосибирск) случаев заражения COVID-2019.
Байкал-Daily вчера в 21:19
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости вчера в 10:50
Общество

В Китае за сутки выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом

Один человек скончался от COVID-19 в материковой части Китая за минувшие сутки, выявлено 39 новых случаев заражения, 38 из них завозные, выздоровели 11 пациентов, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 21:18
Футбол

Смолов объяснил возвращение в Россию

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
Lenta.ru вчера в 17:51
Общество

Роспотребнадзор рассказал о старте тестирования на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, позволяющее выявить заболевание на ранней стадии, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:56
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM вчера в 17:44
Армия и оружие

Российские военные специалисты приступили к дезинфекции в Сербии

Военные специалисты из РФ, прибывшие для помощи в борьбе с коронавирусом в Сербии, приступили к дезинфекции объектов, сообщило сербское военное ведомство.
РИА Новости вчера в 09:59
Происшествия

Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке

RT на русском вчера в 02:16
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Гаджеты

Рассекречено число камер у iPhone 12

Известно, что Apple не хочет откладывать презентацию и начало продаж iPhone 12, поэтому инженерная команда Apple, лишенная возможности прилетать в Китай для контроля производства, работает дистанционно, использует видеозвонки.
TechFusion 01:27
Технологии

Ученые разгадали тайну «красного веера» в небе над Японией

Астрономам удалось разгадать загадку "красного веера", появившегося более 1,4 тысячи лет назад в небе над Японией, об этом сообщается в публикации на сайте культурологических и социальных наук Университета перспективных исследований (SOKENDAI) в Хаяме.
РИА Новости вчера в 23:12
Как работают Яндекс.Новости?
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