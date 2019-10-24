Армия и оружие
Вести.RuРоссийские стратеги прилетели в ЮАР
В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen. Цель визита российских самолетов – развитие военного сотрудничества.
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Общество
«Молодая Гвардия» сняла с продажи «Дилетант» с Гитлером на обложке
Московский книжный магазин «Молодая Гвардия» вернул издателям ноябрьский номер «Дилетанта» из-за изображений Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера.
Дилетант 08:41
Политика
Окружение Зеленского в Японии «порвало» соцсети
Пользователи соцсетей оставляют довольно много негодующих отзывов и шуток под видео.
Deita.ru вчера в 22:30
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко
Диктатора похоронили в построенном при его правлении монументальном комплексе "Долина павших" в 58 км от Мадрида, где погребены останки тысяч жертв гражданской войны.
РБК 07:33
Гаджеты
Samsung представила процессор для будущего Galaxy S11
Компания Samsung показала процессор Exynos 990 для грядущего флагмана Galaxy S11, который работает на семинанометровом техпроцессе.
Ferra 06:48
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.
РБК 11:41
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Армия и оружие
Глава НАТО высказался за международную зону на севере Сирии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг заявил, что ситуация на севере Сирии все еще остается хрупкой.
Московский Комсомолец 08:08
Фигурное катание
Российские фигуристы сутки добирались до Канады
Фигуристы и фигуристки сборной России больше суток добирались до места проведения этапа Гран-при, рассказала Sport24 одна из них — Бетина Попова.
Рамблер 02:44
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Технологии
Бурятские инженеры собирают деньги на революционный геймпад
Игромания.ру 11:17
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.
Газета.Ru 11:24
Политика
Чижов оценил итоги предварительных переговоров по газу с Украиной и ЕС
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов положительно оценил предварительные трёхсторонние консультации по газу между российской и украинской делегациями и членами Еврокомиссии.
RT на русском 04:13
Общество
Forbes составил список богатейших женщин России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Газета.Ru 05:08
Футбол
Моуринью отклонил предложение «Боруссии»
Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью отклонил предложение дортмундской «Боруссии», сообщает El Chiringuito.
Спорт-Экспресс 10:42
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Армия и оружие
Минобороны заканчивает восстановление подземного хранилища ГСМ в Крыму
Военное обозрение 05:41
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев порадовал поклонников милым фото с сыном и дочерью
Известный певец Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. У артиста подрастают пятилетний сын Никита и годовалая дочь Анна .
Летидор 04:22
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Политика
Выданные в ДНР и ЛНР документы начали признавать на Украине
Киевские власти стали признавать некоторые виды документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
Газета.Ru 11:13
Наука
Инъекция водорослей поможет телу вырабатывать кислород на свету
Клетки цианобактерий в просвете сосуда / ©Suzan Özugur, Hans Straka Понижая содержание кислорода в окружающей среде, ученые отследили момент, в который из-за его нехватки зрительные нервы головастиков прекращали передачу сигналов.
Naked Science 02:03
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Происшествия
Российская туристка умерла в Турции после занятий аквааэробикой
В начале октября женщина прилетела вместе с дочерью на отдых в Турцию. Она почувствовала себя плохо на второй день после курса аквааэробики.
Красная весна вчера в 14:51
Общество
Россия и африканские страны подписали соглашений на 800 млрд рублей
РФ и африканские страны подписали на проходящем в Сочи саммите Россия—Африка свыше 50 соглашений на более чем 800 млрд руб. (около $12,5 млрд), рассказал советник президента России Антон Кобяков.
Коммерсантъ 10:12
Политика
В Германии растут антисемитские настроения
С другой стороны, с ростом антисемитизма растет и готовность выступить против него.
Российская газета 08:18
Происшествия
В Петербурге два автомобиля на полной скорости наехали на пешеходов
Авария произошла, скорее всего, из-за действий водителя второго автомобиля, который на полной скорости въехал в толпу и задел автомобиль чиновницы, он впоследствии и опрокинулся по инерции в сторону пешеходов.
Радио Комсомольская правда вчера в 08:22