Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксВ ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР. Полет самолетов дальней авиации проходил в воздушном пространстве над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана.
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В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Газета.Ru06:46

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 07:23, Вашингтон
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